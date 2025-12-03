Как замаскировать седину на светлых и темных волосах: главные советы от колористов

В современном мире большинство женщин относятся достаточно спокойно. Еще в нулевых потерю цвета волос немедленно закрашивали, однако сейчас седина не является критической. Но для тех, кто привык к однородному цвету волос, можно прибегнуть к закрашиванию.

Скрыть седину – это нормально, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Эксперты рассказали, как это можно легко и просто сделать.

Как закрасить седину?

Многие женщины могут обрести первые седые волоски после 30 лет. Особенно они заметны на темных волосах.

Пигментные клетки в фолликулах постепенно замедляются. У многих людей первые несколько седых волосков остаются в течение многих лет, даже если не появляются новые. Седина появляется плавно, а не внезапно,

– сказала эксперт Саманта Касик.

Когда есть седые пряди, то можно закрашивать только те участки, где есть седина. Лучше использовать мягкие приглушенные оттенки, которые уменьшат разницу между темными и седыми волосами. А еще можно сделать светлые блики, которые размывают контраст и отвлекают взгляд.

Как закрасить седину на светлых волосах?

Светлые оттенки очень легко маскируют седину. Попросите колориста сделать тонирование, чтобы мягко растушевать седину. Можно добавить несколько светлых бликов возле лица, которые делают переход незаметным.



Седину можно легко закрасить / Фото Freepik

Как закрасить седину на темных волосах?

Колористы рекомендуют выбирать техники с мягкими переходами. Хорошо работают светлые пряди, которые маскируют седину. А еще можно осветлить отдельные участки, чтобы уменьшить резкость перехода.

Как временно скрыть седину?

Для тех, кто не хочет краситься полностью, можно использовать специальные тонировочные спреи для корней, туши или пудры для маскировки отрастающих корней. Эти продукты дают естественный эффект, если подобрать правильный оттенок.

К слову, есть один цвет, который способен омолодить на 10 лет, пишет Real Simple. Он лучше всего подходит женщинам после 60 и 70 лет. Прекрасно омолаживает вид платиновый блонд. Цвет выглядит современно, смело, а с правильной прической отминусует от настоящего возраста 10 лет.

Как получить омоложенный вид?