Як замаскувати сивину на світлому і темному волоссі: головні поради від колористів

У сучасному світі більшість жінок ставляться досить спокійно. Ще у нульових втрату кольору волосся негайно зафарбовувало, однак зараз сивина не є критичною. Та для тих, хто звик до однорідного кольору волосся, можна вдатися до зафарбовування.

Приховати сивину – це нормально, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Експерти розповіли, як це можна легко й просто зробити.

Як зафарбувати сивину?

Багато жінок можуть знайти перші сиві волоски після 30 років. Особливо вони помітні на темному волоссі.

Пігментні клітини у фолікулах поступово сповільнюються. У багатьох людей перші кілька сивих волосин залишаються впродовж багатьох років, навіть якщо не з’являються нові. Сивина з’являється плавно, а не раптово,

– сказала експертка Саманта Касік.

Коли є сиві пасма, то можна зафарбовувати лише ті ділянки, де є сивина. Краще використовувати м’які приглушені відтінки, які зменшать різницю між темним і сивим волоссям. А ще можна зробити світлі відблиски, які розмивають контраст та відволікають погляд.

Як зафарбувати сивину на світлому волоссі?

Світлі відтінки дуже легко маскують сивину. Попросіть колориста зробити тонування, щоб м’яко розтушувати сивину. Можна додати кілька світлих відблисків біля обличчя, які роблять перехід непомітним.



Сивину можна легко зафарбувати / Фото Freepik

Як зафарбувати сивину на темному волоссі?

Колористи рекомендують обирати техніки з м’якими переходами. Добре працюють світліші пасма, які маскують сивину. А ще можна висвітлити окремі ділянки, щоб зменшити різкість переходу.

Як тимчасово приховати сивину?

Для тих, хто не хоче фарбуватися повністю, можна використовувати спеціальні тонувальні спреї для коренів, туші чи пудри для маскування відростаючих коренів. Ці продукти дають природний ефект, якщо підібрати правильний відтінок.

До слова, є один колір, який здатен омолодити на 10 років, пише Real Simple. Він найкраще підходить жінкам після 60 та 70 років. Чудово омолоджує вигляд платиновий блонд. Колір виглядає сучасно, сміливо, а з правильною зачіскою відмінусує від справжнього віку 10 років.

Як отримати омолоджений вигляд?