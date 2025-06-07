Снизить уровень стресса и повысить самооценку можно благодаря этой позе: обязательно попробуйте

Чтобы снизить уровень стресса и чувствовать себя увереннее, не нужно делать ничего сложного. Достаточно попробовать одну позу из йоги.

"Поза лодки" помогает укрепить мышцы, почувствовать внутреннее спокойствие и усилить концентрацию. Эта асана имеет символическое значение в йоге, она олицетворяет равновесие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как выполнять "позу лодки"

"Лодка" – асана, которая бонусом будет способствовать улучшению пищеварения. Выполнять ее на самом деле очень легко, достаточно следовать инструкции:

Сядьте на пол, ноги вытянуты вперед. Руки должны быть расположены возле бедер, пальцы направлены к ногам.

Сделайте вдох. Опустите ладони позади спины. Затем согните ноги в коленях и подтяните их к себе. При этом, стопы должны оставаться на полу.

Сделайте выдох и напрягите мышцы живота. Одновременно с этим поднимите ноги, согнутые под углом 90 градусов. Затем выпрямите руки, они должны быть параллельны к полу. Ладони находят напротив друг друга.

Сделайте выдох и выпрямите ноги.

Сначала нужно продержаться 30 секунд, впоследствии необходимо увеличивать время.

Чтобы выйти из позы, нужно сделать выдох, согнуть ноги, опустить стопы и руки на пол.

Обратите внимание на правильность выполнения этой асаны:

Шея и спина должны быть прямые, соединены в одну ровную линию.

Постарайтесь удерживать весь вес тела на ягодицах.

Во время выполнения этой позы попробуйте почувствовать внутренний баланс. Сначала это будет тяжело. Однако со временем вы научитесь отключать мысли и соединять ум с телом.