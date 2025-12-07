Сумка – главный фаворит зимы: какой аксессуар выбрать на зиму 2026

Сумки в нейтральных цветах – незаменимая основа гардероба. Черная, коричневая или молочная сумка хорошо сочетается с любым нарядом. Она универсальна, всегда уместна и никогда не выходит из моды, но зимой стилисты советуют сделать ставку на яркий цвет.

В зимнюю пору образам не хватает яркости, поэтому в такой момент на помощь приходят аксессуары насыщенных цветов, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Даже самый простой образ заиграет новыми красками, если его завершить сумкой выразительного оттенка.

Какие цвета сумок в моде?

Оттенок хвои

Зеленый этой зимой получил новое звучание. Вместо изумрудных или лаймовых аксессуаров, стоит делать ставку на глубокий хвойный оттенок, напоминающий цвет рождественской елки. Это может быть сумка из гладкой кожи или пушистого меха.



Модные сумки на зиму / Фото Elle

Желтый

Именно желтый оттенок придаст много света зимнему образу. Этот цвет привлекает внимание и делает стилизацию еще теплее. Можно выбирать сливочный желтый или максимально солнечный тон.



Модные сумки на зиму / Фото Elle

Насыщенный красный

Красная сумка – это классика. Она хорошо подходит для кэжуальных образов или вечерних выходов. Выбирайте для себя любую форму – от сумок на плечо до клатчей.



Модные сумки на зиму / Фото Elle

Пудрово-розовый

Нежный розовый цвет сумки способен добавить образу романтического акцента. Особенно удачно такая сумка подойдет к светлым шубам или дубленкам.



Модные сумки на зиму / Фото Elle

Темно-синий

Такой цвет сумки подойдет для тех, кто хочет универсальности с интересным акцентом. Темно-синий является сдержанным цветом, но выглядит лучше, чем классический черный. Хорошо смотрятся в этом оттенке кожаные или замшевые сумки.



Модные сумки на зиму / Фото Elle

А вот модное издание Vogue Spaine уже определило, как будет выглядеть главная сумка 2026 года. По словам специалистов, ключевым трендом для сумок станет оранжевый цвет, который идеально подходит для различных образов. Бренд Ferragamo уже предложил оранжевые сумки для ежедневных выходов и вечерних мероприятий, которые можно носить даже осенью.

