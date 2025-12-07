Сумка – головний фаворит зими: який аксесуар обрати на зиму 2026
- Стилісти рекомендують обирати сумки яскравих кольорів для зимового сезону, таких як відтінок хвої, жовтий, насичений червоний, пудрово-рожевий і темно-синій.
- За прогнозами Vogue Spaine, головним трендом для сумок 2026 року стане помаранчевий колір, який вже представив бренд Ferragamo.
Сумки у нейтральних кольорах – незамінна основа гардероба. Чорна, коричнева чи молочна сумка добре поєднується з будь-яким вбранням. Вона універсальна, завжди доречна та ніколи не виходить з моди, але взимку стилісти радять зробити ставку на яскравий колір.
У зимову пору образам бракує яскравості, тому в такий момент на допомогу приходять аксесуари насичених кольорів, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Навіть найпростіший образ заграє новими барвами, якщо його довершити сумкою виразного відтінку.
Які кольори сумок в моді?
Відтінок хвої
Зелений цієї зими отримав нове звучанні. Замість смарагдових чи лаймових аксесуарів, варто робити ставку на глибокий хвойний відтінок, що нагадує колір різдвяної ялинки. Це може бути сумка з гладкої шкіри чи пухнастого хутра.
Модні сумки на зиму / Фото Elle
Жовтий
Саме жовтий відтінок додасть багато світла зимовому образу. Цей колір привертає увагу та робить стилізацію ще теплішою. Можна обирати вершковий жовтий чи максимально сонячний тон.
Модні сумки на зиму / Фото Elle
Насичений червоний
Червона сумка – це класика. Вона добре підходить для кежуальних образів чи вечірніх виходів. Обирайте для себе будь-яку форму – від сумок на плече до клатчів.
Модні сумки на зиму / Фото Elle
Пудрово-рожевий
Ніжний рожевий колір сумки здатен додати образу романтичного акценту. Особливо вдало така сумка пасуватиме до світлих шуб чи дублянок.
Модні сумки на зиму / Фото Elle
Темно-синій
Такий колір сумки підійде для тих, хто хоче універсальності з цікавим акцентом. Темно-синій є стриманим кольором, але виглядає краще, ніж класичний чорний. Гарно виглядають у цьому відтінку шкіряні чи замшеві сумки.
Модні сумки на зиму / Фото Elle
А от модне видання Vogue Spaine вже визначило, як виглядатиме головна сумка 2026 року. За словами фахівців, ключовим трендом для сумок стане помаранчевий колір, який ідеально підходить для різних образів. Бренд Ferragamo вже запропонував помаранчеві сумки для щоденних виходів та вечірніх заходів, які можна носити навіть восени.
