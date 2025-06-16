Речь идет не только о том, что нужно правильно подбирать аромат. Также важно как именно вы его наносите, пишет 24 Канал.

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Какие ароматы идеально подходят для лета

Летний сезон требует более легких и свежих ароматов. Идеально подходят:

Цитрусовые (бергамот, лимон, мандарин).

Акватические (морские ноты).

"Зеленые" (листья, трава).

Фруктовые (ягоды, персик).

Легкие цветочные (лотос, жасмин, пион).



Как нужно брызгать духи, чтобы они ощущались целый день / Фото Pexels

Обратите внимание! В жаркий день используйте свежие, цитрусовые или водяные ароматы. Для вечера допускаются чуть более глубокие аккорды: белые цветы, ваниль, легкий мускус. В то же время избегайте тяжелых восточных, кожаных или слишком мускусных композиций.

Как нужно наносить духи

Духи нужно наносить именно на увлажненную кожу. Также важно подобрать правильную зону, чтобы аромат держался дольше. Идеально подойдут:

внутренняя часть локтей;

волосы;

зона за ушами.



Какие ароматы идеально подходят для жары / Фото Pexels

Также не стоит наносить парфюм на зоны, которые очень нагреваются на солнце. Дело в том, что под воздействием активных солнечных лучей некоторые ароматы вызывают раздражение. Особенно это актуальная проблема для тех, кто имеет чувствительную кожу.

Заметьте! Также долго будет ощущаться аромат с одежды.