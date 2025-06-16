Йдеться не лише про те, що потрібно правильно підбирати аромат. Також важливо як саме ви його наносите, пише 24 Канал.

Читайте також Приголомшливі сукні на випускний в стилі Ельзи Госк: розкішний вибір

Які аромати ідеально підходять для літа

Літній сезон вимагає легших і більш свіжих ароматів. Ідеально підходять:

Цитрусові (бергамот, лимон, мандарин).

Акватичні (морські ноти).

"Зелені" (листя, трава).

Фруктові (ягоди, персик).

Легкі квіткові (лотос, жасмин, півонія).



Як потрібно бризкати парфуми, щоб вони відчувалися цілий день / Фото Pexels

Зверніть увагу! У спекотний день використовуйте свіжі, цитрусові або водяні аромати. Для вечора допускаються трохи глибші акорди: білі квіти, ваніль, легкий мускус. Водночас уникайте важких східних, шкіряних чи надто мускусних композицій.

Як потрібно наносити парфуми

Парфуми потрібно наносити саме на зволожену шкіру. Також важливо підібрати правильну зону, аби аромат тримався довше. Ідеально підійдуть:

внутрішня частина ліктів;

волосся;

зона за вухами.



Які аромати ідеально підходять для спеки / Фото Pexels

Також не варто наносити парфуми на зони, які дуже нагріваються на сонці. Річ у тім, що під впливом активних сонячних променів деякі аромати спричиняють подразнення. Особливо це актуальна проблема для тих, хто має чутливу шкіру.

Зауважте! Також довго відчуватиметься аромат з одягу.