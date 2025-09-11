Чем заменить джинсы осенью: 3 пары трендовых брюк, которые стоят внимания
- Этой осенью в моде будут кожаные, вельветовые брюки и брюки клеш, которые помогут подчеркнуть индивидуальность.
- Кожаные брюки могут быть в цвете бордо или зеленого оттенка, вельветовые - коричневого или яркого цвета, а брюки клеш - для создания ретро-образов.
- Брюки из различных материалов можно комбинировать с шерстяными свитерами, жакетами или обувью на каблуках для стильного вида.
Джинсы являются любимым элементом гардероба, но и без брюк нам не обойтись. В осеннюю пору с брюками можно создать много красивых образов, поэтому рассказываем о 3 моделях, которые стоят вашего внимания.
Этой осенью брюки станут не только базовым нарядом, но и инструментом для выражения характера, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В моде будут фактурные материалы и оригинальные фасоны, которые помогут подчеркнуть индивидуальность.
Какие брюки будут в моде осенью?
Кожаные брюки
В этом сезоне брюки из кожи снова возвращаются в моду. Гармонично выглядят брюки в монохромных образах или в цветных вариациях. Дизайнеры представили стильные варианты в цвете бордо или сочном зеленом оттенке. Кожаные брюки могут быть разными – глянцевыми, матовыми, прямыми или широкими. Выбирайте те, что подойдут к вашему стилю.
Трендовые брюки на осень / Фото Elle
Вельветовые брюки
С приходом осени в моду врываются вельветовые брюки. Бренды Chanel, Emporio Armani представили в своих коллекциях брюки коричневого, горчичного или яркого цвета. Хорошо вельвет выглядит с уютными шерстяными свитерами или пальто в длине миди.
Трендовые брюки на осень / Фото Elle
Брюки клеш
Вайб ретро 70-х годов продолжает набирать популярность, поэтому дизайнеры советуют примерить вещи к образам в стиле бохо или повседневных композиций. Брюки клеш прекрасно смотрятся с жакетами или приталенными свитерами. Стилисты рекомендуют носить таки фасон брюк с обувью на каблуках, чтобы иметь изысканный и элегантный образ.
Трендовые брюки на осень / Фото Elle
Как стильно одеться осенью?
- Этой осенью стильно будут выглядеть шорты в сочетании со свитером. Такой аутфит будет иметь красивый и уютный вид.
- Также красивый вид имеет жакет с платьем, джинсами, брюками или юбками, а также подходит под любую обувь.
