Лучшие сочетания цветов на лето: названы самые популярные оттенки

Именно летом хочется добавлять в свои образы ярких акцентов и добавлять к нейтральным оттенкам ярких цветов. Палитра летнего сезона призывает к смелым решениям и интересным комбинациям.

Мы привыкли летом к светлым оттенкам, впрочем попробуйте отложить белый в пользу экспериментальных образов, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Какие цвета сочетать летом?

Стилисты подобрали несколько цветовых пар, которые улучшат вид даже самых сдержанных вещей. Благодаря сочетанию насыщенного с менее ярким, можно получить образы, которые будут иметь оригинальный вид.

Оливковый + серый или серебряный

На замену зеленому пришел красивый оливковый цвет. Девушки примеряют для себя атласные платья, свободные топы и льняные брюки. Летом цвет хорошо сочетается с серебром. Оливковое платье-комбинацию можно дополнить серебряными босоножками на низком каблуке.



Лучшие сочетания цветов / Фото Elle

Сливочно-желтый + вишнево-красный

Маслянистый оттенок является одним из самых деликатных трендовых оттенков лета. Чаще всего его комбинируют с белым и денимом, но стилисты советуют обратить внимание на вишнево-красный.

Можно добавить сумку или лакированные балетки, которые сразу оживят образ. Также хорошо будет смотреться желтая футболка с юбкой в клетку и мюлями в тон.



Лучшие сочетания цветов / Фото Elle

Коричневый + розовая фуксия

Летом попробуйте комбинировать коричневый в сопровождении яркого цвета – розовой фуксии. В сочетании они создадут гармоничный образ, который прекрасно подойдет для дня или вечера. Хорошо будет смотреться коричневый шелковый костюм в сочетании с босоножками или сумкой цвета фуксии.



Лучшие сочетания цветов / Фото Elle

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