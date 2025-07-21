Лучшие сочетания цветов на лето: названы самые популярные оттенки
- Стилисты рекомендуют яркие сочетания цветов на лето: оливковый с серым, сливочно-желтый с вишнево-красным, коричневый с розовой фуксией.
- Рекомендуемые комбинации включают оливковое платье с серебряными аксессуарами, желтую футболку с юбкой в клетку, и коричневый костюм с розовыми деталями.
Именно летом хочется добавлять в свои образы ярких акцентов и добавлять к нейтральным оттенкам ярких цветов. Палитра летнего сезона призывает к смелым решениям и интересным комбинациям.
Мы привыкли летом к светлым оттенкам, впрочем попробуйте отложить белый в пользу экспериментальных образов, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.
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Какие цвета сочетать летом?
Стилисты подобрали несколько цветовых пар, которые улучшат вид даже самых сдержанных вещей. Благодаря сочетанию насыщенного с менее ярким, можно получить образы, которые будут иметь оригинальный вид.
Оливковый + серый или серебряный
На замену зеленому пришел красивый оливковый цвет. Девушки примеряют для себя атласные платья, свободные топы и льняные брюки. Летом цвет хорошо сочетается с серебром. Оливковое платье-комбинацию можно дополнить серебряными босоножками на низком каблуке.
Лучшие сочетания цветов / Фото Elle
Сливочно-желтый + вишнево-красный
Маслянистый оттенок является одним из самых деликатных трендовых оттенков лета. Чаще всего его комбинируют с белым и денимом, но стилисты советуют обратить внимание на вишнево-красный.
Можно добавить сумку или лакированные балетки, которые сразу оживят образ. Также хорошо будет смотреться желтая футболка с юбкой в клетку и мюлями в тон.
Лучшие сочетания цветов / Фото Elle
Коричневый + розовая фуксия
Летом попробуйте комбинировать коричневый в сопровождении яркого цвета – розовой фуксии. В сочетании они создадут гармоничный образ, который прекрасно подойдет для дня или вечера. Хорошо будет смотреться коричневый шелковый костюм в сочетании с босоножками или сумкой цвета фуксии.
Лучшие сочетания цветов / Фото Elle
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