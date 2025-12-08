Самые модные цвета волос 2026 года: они стильные и роскошные
- В 2026 году модными будут оттенки волос: Espresso Martini Brunette, теплый медный, глубокий черный, медово-имбирный блонд и каштановый махагон.
- Техника окрашивания Color Melting, которая создает естественный вид, заменит балаяж в 2026 году.
Для тех, кто планирует обновление образа в Новом году, советуем обратить внимание на 5 оттенков, которые выделили дизайнеры и стилисты. В 2026 году модными будут эффектные тона и техники освещения. Мода пойдет в сторону естественности.
В центре внимания – мягкие и минималистичные оттенки, которые невероятно эффектно выглядят, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Тренды становятся проще и естественнее. Обратите внимание на несколько оттенков, которые будут с нами весь 2026 год.
Какие оттенки волос будут в тренде 2026 года?
Espresso Martini Brunette
В моде будет насыщенный темный каштановый. Это настоящая классика, которая в 2026 году будет на вершине трендов. В соцсетях цвет называют Espresso Martini Brunette. Оттенок сочетает глубокую темную базу с теплым сиянием, поэтому волосы будут выглядеть густыми и блестящими.
Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue
Теплый медный
Этот цвет будет одним из фаворитов года. Такой оттенок будет хорошо смотреться на обладательницах теплого подтона кожи, а его универсальность позволит подчеркнуть черты каждого типа внешности. Светлой коже он придаст теплого сияния, а смуглой – изысканного контраста.
Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue
Глубокий черный
Темный черный оттенок останется вневременным фаворитом. Он подходит всем независимо от подтона кожи. Цвет добавляет выразительности глазам и подчеркивает черты лица. Этот оттенок обожают Деми Мур и Дуа Липа.
Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue
Медово-имбирный блонд
Этот медово-имбирный блонд обожает Эмма Стоун. Теплый и мягкий оттенок освежает лицо и делает лицо нежным.
Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue
Каштановый махагон
Оттенок имеет темную базу с благородным красным переливом, который хорошо играет при освещении. Цвет является интенсивным, но подходит всем.
Модные оттенки 2026 года / Фото Vogue
В 2026 году техника окрашивания Color Melting заменит балаяж, предлагая плавное смешивание оттенков без четких границ, пишет City Magazine. Color Melting создает естественный вид волос, устраняя контрасты и добавляя ощущение дорогого цвета, и подходит для любой длины и текстуры волос.
Какие еще есть полезные бьюти-новинки?
В 2026 году в моду войдет стрижка бикси, которая является миксом боба и пикси, и была популярной в 90-х годах.
Цвета волос, которые мгновенно добавляют лет: черный с синим подтоном, холодный блонд, пепельный, баклажановые и вишневые оттенки.
