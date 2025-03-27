Главные тренды парфюмерии на 2025 год: это надо знать всем

Большинство девушек привыкли пополнять свою парфюмерию новыми флаконами, поэтому эксперт рассказал о главных тенденциях этого и следующего года и о новых трендовых ароматах.

Парфюмерный эксперт Даниил Прибыльский рассказал о главных парфюмерных трендах и последних релизах, с которыми надо ознакомиться, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Международная выставка в Милане Esxence диктует будущие тенденции, поэтому в парфюмерию возвращается запах банана, гуавы, уда и фисташки. Кроме этого, нас ждет волна азиатских брендов.

Тренд №1 – гурманика

В этом году в моде будут духи, которые будут напоминать о любимом лакомстве. Если раньше популярными были запахи ванили и карамели, то сейчас будут смещены акценты на кондитерские кремы и выпечку. Бренды делают не только ставку на ароматы, а на гастрономические ощущения.

Golden Pistachio от Sensatio Paris – интересный парфюм с ароматом фисташкового крема, окутывающий шоколадом с ромовой начинкой, напоминающий дубайский шоколад. Фисташка – это новый тренд в парфюмерии, который вытеснил миндаль.



Фисташковый парфюм станет модным в 2025 году / Фото Cosmopolitan

В люксовом сегменте Valentino Born in Roma Extradose предлагает черносмородиновую пастилу со смолянистым оттенком, Devotion Eau De Parfum Intense от Dolce&Gabbana - ореховый кекс с лимонным кремом, а в нишевом сегменте аромат Ruby от Kajal - аромат мороженого с сублимированной вишней и сливками.



Гурманика будет на пике популярности / Фото Cosmopolitan

Фруктовая гурманика тоже популярна, поэтому стоит искать запах классических десертов с бананом, манго, маракуйей и гуавой.

Тренд №2 – возвращение уда возвращение уда

Уд является противоречивым парфюмерным ингредиентом, который или любят, или не воспринимают. Популярность запаха стартовала в 2010-м благодаря бренду Montale. Уже в этом году уд будут сочетать с тропическими фруктами.



Запах уда возвращается в моду / Фото Cosmopolitan

Уд - один из самых противоречивых и ярких парфюмерных ингредиентов: его или обожают, или не воспринимают. Волна популярности уда стартовала еще в 2010-х благодаря бренду Montale, но впоследствии уступила место другим композициям.

Всем известный Montale анонсировал новинку Oud Sapparot Montale, где свежий ананас контрастирует с ванильным и копченым оттенками удового дерева.

Тренд № 3 – экстракты

Раньше считалось, что экстракт – это что-то нишевое и редкое, а сейчас он становится мейнстримом в люксе.

Бренд Kilian анонсировал выпуск легендарных ароматов - Black Phantom, Good Girl Gone Bad, Smoking Hot и уже выпустил Angels' Share Paradis 2025 года – насыщенный вариант коньячного парфюма.



Экстракты становятся все популярнее / Фото Cosmopolitan

Тренд №4 – ароматная терапия ароматная терапия

Несмотря на бум на гурманику и уд, популярности набирает природная парфюмерия. В моде будут запахи корней ириса, земли, замши и косметической пудры. Такие ароматы напоминают спокойный лес, свежие корни, сухой мох и древесную стружку.