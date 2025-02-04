Андре Тан назвал трендовые джинсы 2025 года: в моде будет разнообразие

Дизайнер Андре Тан активно ведет свою рубрику с советами по трендам, поэтому рассказал об актуальных фасонах джинсов на 2025 год. По его словам, в моде будет многообразие, поэтому нас ждет немало интересных фасонов, которые понравятся многим модницам.

Джинсы являются самым любимым предметом гардероба девушек, поэтому без нескольких красивых фасонов трудно представить свои образы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Обращайте в этом году внимание на различные джинсы – от проверенной классики до джинсов-баллонов. Важно только, чтобы фасон и посадка вам подходили.

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Дизайнер собрал ключевые тенденции, которые будут определять стиль ближайшего сезона.

Широкие прямые – это отличная база, которая поможет создать непринужденный силуэт и хорошо подходит к любому наряду.



Модные джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Подвороты и акценты – обращайте внимание на игру с деталями, чтобы создать выразительный и нестандартный образ.



Трендовые джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Баллоны – такие джинсы имеют структурный крой, который прекрасно формирует хрупкую талию и добавляет образу драматичности.



Модные джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Total denim – попробуйте в этом году применить в своем образе смелый монохромный прием с ноткой брутальности.



Трендовые джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Эффект выцветания – такие джинсы подойдут для тех, кто хочет добавить образу винтажного характера.



Модные джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Оттенок индиго – отличный вариант джинсов, которые относятся к изысканной классике, которая работает в кэжуальных или вечерних образах.



Трендовые джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Джинсы – это классика в гардеробе, поэтому выбирайте для себя что-то интересное для нового сезона. Джинсы прекрасно подходят к созданию любых образов, потому что идеально стилизуются с ботинками, кроссовками, лоферами, сапогами или туфлями на каблуках, босоножками и балетками.

Кроме того, с джинсами гармонично сочетаются классические блузы и рубашки, а также базовые футболки, свитшоты и свитера.