Многим кажется, что аромат ладана встречается в парфюмерии редко. Однако это довольно распространенное заблуждение. На самом деле нотка ладана придает неповторимости многим легендарным композициям, пишет 24 Канал.

Читайте также Что нельзя надевать на свадьбу: эти правила важно знать

Какие духи пахнут ладаном

Tiziana Terenzi Laudano Nero



Есть ли сладкие духи с ладаном / Фото Pinterest

Шикарный аромат, который подходит как женщинам, так и мужчинам. Он многогранный и очень интересный. В Laudano Nero чувствуются ноты ладана, коньяка, табака, амбры, различных трав и цветов.

Tom Ford Sahara Noir



Какие есть недорогие духи с ладаном / Фото Pinterest

Величественный, смолистый, восточный аромат с ладаном, кедром, амброй и кипарисом. Этот парфюм очень насыщенный. Он прекрасно подойдет именно для вечернего выхода.

Naomi Goodsir Iris Cendre



Какие несладкие духи можно купить на каждый день / Фото Pinterest

Очень интересный и легкий аромат, который прекрасно подойдет для весны. Главная изюминка Iris Cendre – удачное сочетание цветочных нот, ладана и специй.

Diptyque Eau Trois



Варианты духов с ароматом ладана / Фото Pinterest

Утонченный аромат, где сочетаются древесные и пряные ноты. Это универсальный парфюм, который прекрасно подойдет для ежедневного использования.