Багатьом здається, що аромат ладану зустрічається у парфумерії рідко. Проте, це доволі поширена хибна думка. Насправді ж нотка ладану надає неповторності багатьом легендарним композиціям, пише 24 Канал.

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Які парфуми пахнуть ладаном

Tiziana Terenzi Laudano Nero



Чи є солодкі парфуми з ладаном / Фото Pinterest

Шикарний аромат, який підходить як жінкам, так і чоловікам. Він багатогранний і дуже цікавий. У Laudano Nero відчуваються ноти ладану, коньяку, тютюну, амбри, різноманітних трав та квітів.

Tom Ford Sahara Noir



Які є недорогі парфуми з ладаном / Фото Pinterest

Величний, смолистий, східний аромат з ладаном, кедром, амброю та кипарисом. Цей парфум дуже насичений. Він прекрасно підійде саме для вечірнього виходу.

Naomi Goodsir Iris Cendre



Які несолодкі парфуми можна купити на щодень / Фото Pinterest

Дуже цікавий і легкий аромат, який прекрасно підійде для весни. Головна родзинка Iris Cendre – вдале поєднання квіткових нот, ладану та спецій.

Diptyque Eau Trois



Варіанти парфумів з ароматом ладану / Фото Pinterest

Витончений аромат, де поєднуються деревні та пряні ноти. Це універсальний парфум, який прекрасно підійде для щоденного використання.