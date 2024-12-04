Красивые головные уборы на зиму 2024/25: они разрывают тренды

В зимнюю пору трендовые головные уборы являются достаточно важными, поскольку способны защитить от холода и ветра, а это очень важный фактор, который влияет на состояние волос. Кроме того, головные уборы теперь являются стильным завершением образа, поэтому без них трудно обойтись, если хотите создать красивый зимний аутфит.

Начался декабрь, а это значит, что время узнать о модных тенденциях головных уборов, которые являются важным элементом нашего гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Анны Леновой.

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С каждым днем становится все холоднее, поэтому не стоит обходить стороной головные уборы. Они являются красивыми, интересными и прекрасно подойдут к любой верхней одежде.

Панама

Стилистка советует обратить на них внимание, которые будут хорошо смотреться с пальто и силуэтными куртками. Дизайнеры уже давно начали презентовать на зиму утепленные пальто, поэтому вам точно повезет найти что-то для себя. По силуэтных курток, то советуем выбирать красивые куртки с поясом на талии.



Стильные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Шапка-таблетка

Этот головной убор является экстравагантным, поэтому подойдет тем девушкам, которые не боятся экспериментов и хотят попробовать на себе что-то интересное.



Модные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Меховые шапки из меха

Такой интересный вариант шапок носили в 90-х годах наши мамы, впрочем мода вернулась, поэтому сейчас эти головные уборы являются идеальным вариантом под длинную или короткую шубу на зиму, или даже базовый пуховик.



Стильные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Шапки ушанки

Объемные меховые шапки выглядят очень игриво и стильно. Они хорошо подходят к дубленкам и шубам в сочетании с уггами или сапогами дутиками.



Интересные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Повязки

Этот элемент гардероба не совсем защитит вас от холода и ветра, впрочем если на улице будет плюсовая температура, тогда можно сочетать роскошные пальто или шубы утепленной повязкой.



Стильные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Не забывайте на зиму о базовом головном уборе – шапку бини, которая лучше всего подойдет к любому аутфиту. Чтобы добавить образам изюминки – выбирайте платок или завязывайте вокруг головы плотный и теплый шарф.