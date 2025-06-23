Головной убор полностью меняет образ: что выбрать на лето
- Летом головные уборы популярны для завершения образа и защиты от солнца, с возможностью подбора под разные стили.
- Различные стили включают творческий, романтический, драматический, классический и натуральный, с различными рекомендациями для каждого.
- Головные уборы предлагаются в широком ассортименте, доступны в магазинах, и могут кардинально изменить аутфит.
- В моду возвращается обувь, которая раньше не любили, но теперь популярна среди модниц.
Летом головные уборы очень популярны, поскольку удачно завершают образ, да еще и защищают голову от сильных солнечных лучей. Один головной убор способен кардинально изменить аутфит, поэтому рассказываем, на что стоит обратить внимание в этом сезоне.
Летом многообразие уборов позволяет подбирать их под каждый стиль – от романтического до драматического, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Юлико.
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Головные уборы являются доступными, поскольку продаются в широком ассортименте в различных магазинах. Нужно только выбрать, что будет подходить к вашим образам.
Творческий стиль
Выбирайте для себя шляпу с широкими полями, в винтажном стиле или панаму с оригинальным принтом. Шляпы с нетипичными формами имеют достаточно интересный вид.
Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико
Романтический стиль
Соломенный канотье дополнит нежные летние платья или юбки. Делайте ставку на шляпу с бантом, которая имеет романтический вайб.
Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико
Драматический стиль
Для создания драматического образа, выбирайте шляпу-федору. Красиво смотрится головной убор в глубоком цвете и с четкой формой. Также можно примерить тюрбан.
Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико
Классический стиль
На лето приобретите для себя аккуратную соломенную шляпу или лаконичную кепку в нейтральном цвете. Классика всегда выглядит элегантной. Сдержанно выглядит головной убор без лишних деталей.
Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико
Натуральный стиль
Для комфортного и простого вида, стоит примерить панаму из льна или шляпу из соломы. Такие головные уборы подойдут для города и природы.
Головные уборы на лето / Фото с инстаграм-страницы стилистки Юлико
К слову, в моду вернулась обувь, которую мы не любили. Теперь их активно носят известные модницы.