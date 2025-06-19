Какой платок носить летом: варианты, которые понравятся всем

Летом главным аксессуаром является платок. Модницы носят его как головной убор и украшение. Платок носят на сумке, талии и волосах. Благодаря этому аксессуару можно создать немало интересных образов.

Платок является самой желанной вещью этого лета, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Этот тренд активно демонстрируют на себе модницы, которые показывают множество интересных образов, которые легко повторить. Мы собрали несколько популярных аутфитов, на которые советуем обратить внимание.

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Кружевной платок

Легкий и минималистичный платок из кружева выглядит невероятно стильно. Эта вещь дает городским образам свежести. Носить его можно с расслабленными вещами – платьями, юбками и костюмами из льна, или базовыми футболками и джинсами.

Цветной платок

Чтобы добавить больше цвета в свой летний образ, советуем добавить в гардероб красочный платок. Это может быть однотонная или принтованная вещь. Сочетать платок рекомендуется с яркими оттенками.

Платок-лента

Такой платок прекрасно впишется в морскую эстетику. Модницы носят его с платьями, соломенными сумками и сетчатыми балетками. Носить его можно с распущенными волосами или прическами.

Довольно красиво смотрятся платки с купальниками, выступая не только дополнительным элементом к образу, но и защищают волосы от солнечных лучей и выгорания краски.

Часто такой платок носят в городе, стилизуя с базовыми вещами – брюками, джинсами, кроссовками и всем возможным летним нарядом.