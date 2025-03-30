Никаких цветов: идеи оригинального весеннего маникюра, вызывающие восторг

Этой весной в моде разнообразные рисунки на ногтях. Также в тренде интересные декоративные элементы.

Благодаря рисункам можно создать настоящий художественный шедевр на ногтях. Стоит отметить и то, что креативный маникюр добавит интересный акцент в ваш образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр стоит сделать этой весной

Френч с сердцами

Френч можно смело отнести к классическим вариантам маникюра. Если выполнить этот дизайн с помощью рисунков, он будет выглядеть очень креативно и необычно.

Огненные сердца

Такой рисунок будет хорошо смотреться именно на длинных ногтях. Благодаря разнообразным сочетаниям цветов, его можно сделать более интересным.

Сочетание многих рисунков

Не стоит зацикливаться только на одном дизайне. Можно совместить совершенно разные рисунки, главное – выбирать их в одной стилистике.

Звездное небо

Именно из пайеток можно создать интересную композицию. Например, изобразить настоящее звездное небо.

Цепочки

С помощью цепочек небольшого объема можно создать красивую композицию на ногтях. Главное их прочно закрепить, чтобы они не мешали в повседневной жизни.

Обратите внимание! В этом году в тренде также украшение ногтей с помощью объемных фигурок.