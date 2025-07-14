Как ухаживать за телом летом: советы, которые помогут выглядеть на все 100%

Уход за телом летом имеет свои особенности, в частности, из-за жары. Не последнюю роль играет и повышенное потоотделение.

В этот период важно с особым вниманием относиться к коже. Ведь она подвергается активному воздействию солнца, пишет 24 Канал.

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Необходимо не только пользоваться определенными средствами. А и пересмотреть ежедневные привычки. Речь идет, в частности, о правилах гигиены.

Правила летней гигиены

Принимайте душ несколько раз в день, чтобы смыть пот, пыль, остатки солнцезащитных средств. При этом не стоит использовать агрессивные моющие средства. Хорошо подойдет именно мягкий гель для душа.



Как ухаживать за кожей летом / Фото Pexels

Обратите внимание! Будьте осторожны со скрабированием. Постарайтесь осуществлять его максимум 1 раз в неделю.

Своевременное увлажнение

Летом кожа нуждается в активном увлажнении. Важно ежедневно:

пить достаточно воды;

наносить средства для увлажнения.

Защита кожи

Кожу необходимо защищать от солнца. Для этого нужно наносить на тело SPF-средства. "Обновлять" защиту стоит каждые 2 – 3 часа.

Заметьте! Необходимо выбирать одежду из правильных тканей, которая позволит коже дышать летом.



Как защитить кожу от солнца и насекомых / Фото Pexels

Также важно защищать кожу от насекомых, которые становятся особенно активными летом. Для этого необходимо использовать специальные спреи и кремы.

Если же вас уже покусали, снять покраснение и зуд помогут специальные гели с пантенолом или ментолом. Такие средства можно найти в аптеке.