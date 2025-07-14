Как ухаживать за телом летом: советы, которые помогут выглядеть на все 100%
- Летом важно соблюдать правила гигиены, таких как частый душ без агрессивных средств и осторожное скрабирование.
- Необходимо обеспечить активное увлажнение кожи и защиту от солнца SPF-средствами.
Уход за телом летом имеет свои особенности, в частности, из-за жары. Не последнюю роль играет и повышенное потоотделение.
В этот период важно с особым вниманием относиться к коже. Ведь она подвергается активному воздействию солнца, пишет 24 Канал.
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Необходимо не только пользоваться определенными средствами. А и пересмотреть ежедневные привычки. Речь идет, в частности, о правилах гигиены.
Правила летней гигиены
Принимайте душ несколько раз в день, чтобы смыть пот, пыль, остатки солнцезащитных средств. При этом не стоит использовать агрессивные моющие средства. Хорошо подойдет именно мягкий гель для душа.
Как ухаживать за кожей летом / Фото Pexels
Обратите внимание! Будьте осторожны со скрабированием. Постарайтесь осуществлять его максимум 1 раз в неделю.
Своевременное увлажнение
Летом кожа нуждается в активном увлажнении. Важно ежедневно:
- пить достаточно воды;
- наносить средства для увлажнения.
Защита кожи
Кожу необходимо защищать от солнца. Для этого нужно наносить на тело SPF-средства. "Обновлять" защиту стоит каждые 2 – 3 часа.
Заметьте! Необходимо выбирать одежду из правильных тканей, которая позволит коже дышать летом.
Как защитить кожу от солнца и насекомых / Фото Pexels
Также важно защищать кожу от насекомых, которые становятся особенно активными летом. Для этого необходимо использовать специальные спреи и кремы.
Если же вас уже покусали, снять покраснение и зуд помогут специальные гели с пантенолом или ментолом. Такие средства можно найти в аптеке.