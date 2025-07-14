Як доглядати за тілом влітку: поради, що допоможуть виглядати на всі 100%

Догляд за тілом влітку має свої особливості, зокрема, через спеку. Не останню роль грає і підвищене потовиділення.

В цей період важливо з особливою увагою ставитися до шкіри. Адже вона піддається активному впливу сонця, пише 24 Канал.

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Необхідно не тільки користуватися певними засобами. А і переглянути щоденні звички. Йдеться, зокрема, про правила гігієни.

Правила літньої гігієни

Приймайте душ декілька разів на день, аби змити піт, пил, залишки сонцезахисних засобів. При цьому не варто використовувати агресивні миючі засоби. Добре підійде саме м'який гель для душу.



Як доглядати за шкірою влітку / Фото Pexels

Зверніть увагу! Будьте обережні зі скрабуванням. Постарайтесь здійснювати його максимум 1 раз на тиждень.

Своєчасне зволоження

Влітку шкіра потребує активного зволоження. Важливо щодня:

пити достатньо води;

наносити засоби для зволоження.

Захист шкіри

Шкіру необхідно захищати від сонця. Для цього потрібно наносити на тіло SPF-засоби. "Поновлювати" захист варто кожні 2 – 3 години.

Зауважте! Необхідно обирати одяг з правильних тканин, який дозволить шкірі дихати влітку.



Як захистити шкіру від сонця та комах / Фото Pexels

Також важливо захищати шкіру від комах, що стають особливо активними влітку. Для цього необхідно використовувати спеціальні спреї та креми.

Якщо ж вас уже покусали, зняти почервоніння та свербіж допоможуть спеціальні гелі з пантенолом або ментолом. Такі засоби можна знайти в аптеці.