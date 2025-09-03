Какие стрижки будут в моде осенью?

5 коротких стрижек, которые являются главными трендами осени: их захотят повторить все
- Короткая стрижка Тринити, французский боб, кудрявый shag, боб с боковым пробором и Lixie - главные тренды осени.
- Короткие стрижки останутся популярными до конца 2025 года, благодаря простоте и скорости укладки.
- Осенью актуальными будут пикси в медном оттенке и удлиненная многослойная стрижка из 2000-х.
Девушки при смене образа начинают сразу обращаться к бобу. Да, эта стрижка до сих пор удерживает первенство, но этот вариант прически не является единственной идеей для перевоплощения. Есть немало других стрижек, которые подойдут для осени или зимы.
Короткая длина волос будет держать позицию до конца 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Многие девушки любят такие прически, потому что они простые и быстрые в укладке.
Читайте также "Можно потерять голову": мужчины назвали самые соблазнительные женские прически
Какие стрижки будут в моде в 2025 году?
Стрижка Тринити
Короткая стрижка Тринити из саги "Матрица" будет в моде в этом году. Короткая длина, выделенные пряди и многослойность создают идеальный эффект между бобом и пикси. Прическа подойдет для тех, кто любит быстро и легко укладывать волосы.
Красивая короткая стрижка на осень / Фото Pinterest
Французский боб
Чтобы освежить образ на осень, рекомендуем присмотреться к французскому бобу. Его легкая текстура, четкий срез и длина выше плеч прекрасно подойдет для осенней изящной стрижки.
Вьющийся shag
Прическа подойдет тем девушкам, которые хотят добавить своему образу немного бунтарности. Этот вариант стрижки подойдет текстурированным волосам.
Боб с боковым пробором
Такая стрижка вернулась в этом году на подиумы и уличный стиль. Благодаря боковому пробору классический боб получит апгрейд. Именно пробор поможет быстро освежить прическу.
Lixie
Эту стрижку активно носит Эмма Стоун. Прическа является удлиненным вариантом пикси, но с более свободными и естественными линиями. Они позволяют волнистым прядям иметь максимально естественный вид. Прическа является многослойной, поэтому легко отрастает и сохраняет хорошую форму.
Красивая короткая стрижка на осень / Фото Pinterest
Какие стрижки будут в моде осенью?
- Осенью будет модной стрижка пикси в медном оттенке. Выглядит такая прическа достаточно интересно, но цвет требует ухода, включая шампуни без сульфатов и избегание солнца.
- В этом году актуальной станет удлиненная удлиненная многослойная стрижка с 2000-х. Прическа подходит для большинства форм лица и добавляет объема даже тонким волосам.
Частые вопросы
Какие стрижки будут популярными до конца 2025 года?
Короткая длина волос будет держать позицию до конца 2025 года - популярными будут стрижки, такие как Тринити, французский боб и Lixie.
Какие преимущества коротких причесок?
Многие девушки любят короткие прически, поскольку они просты и быстры в укладке - это позволяет экономить время и усилия на уход за волосами.
Какие стрижки будут модными осенью?
Осенью модными будут стрижка пикси в медном оттенке и удлиненная многослойная стрижка из 2000-х - эти прически добавляют объема волосам и подходят для разных форм лица.