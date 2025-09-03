Девушки при смене образа начинают сразу обращаться к бобу. Да, эта стрижка до сих пор удерживает первенство, но этот вариант прически не является единственной идеей для перевоплощения. Есть немало других стрижек, которые подойдут для осени или зимы.

Короткая длина волос будет держать позицию до конца 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Многие девушки любят такие прически, потому что они простые и быстрые в укладке.

Читайте также "Можно потерять голову": мужчины назвали самые соблазнительные женские прически

Какие стрижки будут в моде в 2025 году?

Стрижка Тринити

Короткая стрижка Тринити из саги "Матрица" будет в моде в этом году. Короткая длина, выделенные пряди и многослойность создают идеальный эффект между бобом и пикси. Прическа подойдет для тех, кто любит быстро и легко укладывать волосы.



Красивая короткая стрижка на осень / Фото Pinterest

Французский боб

Чтобы освежить образ на осень, рекомендуем присмотреться к французскому бобу. Его легкая текстура, четкий срез и длина выше плеч прекрасно подойдет для осенней изящной стрижки.

Вьющийся shag

Прическа подойдет тем девушкам, которые хотят добавить своему образу немного бунтарности. Этот вариант стрижки подойдет текстурированным волосам.

Боб с боковым пробором

Такая стрижка вернулась в этом году на подиумы и уличный стиль. Благодаря боковому пробору классический боб получит апгрейд. Именно пробор поможет быстро освежить прическу.

Lixie

Эту стрижку активно носит Эмма Стоун. Прическа является удлиненным вариантом пикси, но с более свободными и естественными линиями. Они позволяют волнистым прядям иметь максимально естественный вид. Прическа является многослойной, поэтому легко отрастает и сохраняет хорошую форму.



Красивая короткая стрижка на осень / Фото Pinterest

Какие стрижки будут в моде осенью?