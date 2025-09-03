Короткая длина волос будет держать позицию до конца 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Многие девушки любят такие прически, потому что они простые и быстрые в укладке.

Какие стрижки будут в моде в 2025 году?

Стрижка Тринити

Короткая стрижка Тринити из саги "Матрица" будет в моде в этом году. Короткая длина, выделенные пряди и многослойность создают идеальный эффект между бобом и пикси. Прическа подойдет для тех, кто любит быстро и легко укладывать волосы.



Красивая короткая стрижка на осень / Фото Pinterest

Французский боб

Чтобы освежить образ на осень, рекомендуем присмотреться к французскому бобу. Его легкая текстура, четкий срез и длина выше плеч прекрасно подойдет для осенней изящной стрижки.

Вьющийся shag

Прическа подойдет тем девушкам, которые хотят добавить своему образу немного бунтарности. Этот вариант стрижки подойдет текстурированным волосам.

Боб с боковым пробором

Такая стрижка вернулась в этом году на подиумы и уличный стиль. Благодаря боковому пробору классический боб получит апгрейд. Именно пробор поможет быстро освежить прическу.

Lixie

Эту стрижку активно носит Эмма Стоун. Прическа является удлиненным вариантом пикси, но с более свободными и естественными линиями. Они позволяют волнистым прядям иметь максимально естественный вид. Прическа является многослойной, поэтому легко отрастает и сохраняет хорошую форму.



Красивая короткая стрижка на осень / Фото Pinterest

Какие стрижки будут в моде осенью?