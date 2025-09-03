Короткая длина волос будет держать позицию до конца 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Многие девушки любят такие прически, потому что они простые и быстрые в укладке.
Какие стрижки будут в моде в 2025 году?
Стрижка Тринити
Короткая стрижка Тринити из саги "Матрица" будет в моде в этом году. Короткая длина, выделенные пряди и многослойность создают идеальный эффект между бобом и пикси. Прическа подойдет для тех, кто любит быстро и легко укладывать волосы.
Красивая короткая стрижка на осень / Фото Pinterest
Французский боб
Чтобы освежить образ на осень, рекомендуем присмотреться к французскому бобу. Его легкая текстура, четкий срез и длина выше плеч прекрасно подойдет для осенней изящной стрижки.
Вьющийся shag
Прическа подойдет тем девушкам, которые хотят добавить своему образу немного бунтарности. Этот вариант стрижки подойдет текстурированным волосам.
Боб с боковым пробором
Такая стрижка вернулась в этом году на подиумы и уличный стиль. Благодаря боковому пробору классический боб получит апгрейд. Именно пробор поможет быстро освежить прическу.
Lixie
Эту стрижку активно носит Эмма Стоун. Прическа является удлиненным вариантом пикси, но с более свободными и естественными линиями. Они позволяют волнистым прядям иметь максимально естественный вид. Прическа является многослойной, поэтому легко отрастает и сохраняет хорошую форму.
Красивая короткая стрижка на осень / Фото Pinterest
Какие стрижки будут в моде осенью?
- Осенью будет модной стрижка пикси в медном оттенке. Выглядит такая прическа достаточно интересно, но цвет требует ухода, включая шампуни без сульфатов и избегание солнца.
- В этом году актуальной станет удлиненная удлиненная многослойная стрижка с 2000-х. Прическа подходит для большинства форм лица и добавляет объема даже тонким волосам.