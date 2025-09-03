Коротка довжина волосся буде тримати позицію до кінця 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Багато дівчат люблять такі зачіски, бо вони прості та швидкі в укладанні.

Які стрижки будуть в моді у 2025 році?

Стрижка Трініті

Коротка стрижка Трініті з саги "Матриця" буде в моді цього року. Коротка довжина, виділені пасма та багатошаровість створюють ідеальний ефект між бобом та піксі. Зачіска підійде для тих, хто любить швидко та легко укладати волосся.



Французький боб

Щоб освіжити образ на осінь, рекомендуємо придивитися до французького бобу. Його легка текстура, чіткий зріз та довжина вище плечей чудово підійде для осінньої витонченої стрижки.

Кучерявий shag

Зачіска підійде тим дівчатам, які хочуть додати своєму образу трішки бунтарності. Цей варіант стрижки пасуватиме текстурованому волоссю.

Боб з боковим проділом

Така стрижка повернулася цього року на подіуми та вуличний стиль. Завдяки боковому проділу класичний боб отримає апгрейд. Саме проділ допоможе швидко освіжити зачіску.

Lixie

Цю стрижку активно носить Емма Стоун. Зачіска є подовженим варіантом піксі, але з вільнішими та природнішими лініями. Вони дозволяють хвилястим пасмам мати максимально природний вигляд. Зачіска є багатошаровою, тож легко відростає та зберігає гарну форму.



Які стрижки будуть в моді восени?