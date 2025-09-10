Трендовые сумки, которые будут в моде этой осенью: они уже начали доминировать
- Этой осенью в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, таких как оливково-зеленый, белый (ванильный), розовый, блестящий черный и коричневый.
- Сумки этих цветов удачно сочетаются с различными элементами верхней одежды, добавляя образу глубины и элегантности.
Сумки из рафии уже отходят на второй план, а первые позиции занимают осенние варианты аксессуаров сдержанных цветов и дорогих материалов. Кроме базовой черной сумки, этой осенью в моде будут несколько эффектных цветов, которые стоит взять на заметку.
Этой осенью в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, которые хорошо сочетаются с различными элементами верхней одежды, пишет 24 канал со ссылкой на Who What Wear.
Читайте также Пока все смеялись, она ворвалась в тренды: эта сумка – самый модный аксессуар сезона
Какие сумки будут в моде осенью?
Оливково-зеленый
Такой стильный оттенок сумки способен придать образу глубины. Аксессуар удачно сочетается с черным, коричневым, серым, кремовым или бежевым нарядом.
Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear
Белый (ванильный)
Большинство девушек избегают светлых цветов сумок на осень, но белый способен прекрасно освежить образы. Этот универсальный цвет подойдет под любой наряд.
Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear
Розовый
Яркий цвет придаст игривости и свежести осенним аутфитам. Он прекрасно работает в монохроме и в сочетании с темно-синим или черным.
Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear
Блестящий черный
Такая сумка является классикой, поэтому без нее трудно представить осенний образ. Лакированная и глянцевая фактура поможет создать вневременную элегантность.
Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear
Коричневый
Осенью обращайте внимание на несколько оттенков коричневого – верблюжий и карамельный также имеет довольно эффектный вид. Цвета этих сумок прекрасно стилизуются с черным или бордовым оттенком.
Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear
Какие цвета в моде в этом году?
- Андре Тан назвал четыре трендовые цвета осени: инжирный, персиково-карамельный, темно-коричневый и глубокий синий.
- Эти оттенки подходят для женщин всех возрастов. Одежду можно легко сочетать с базовыми и классическими цветами.
Частые вопросы
Какие цвета сумок будут модными осенью?
Осенью в моде будут сумки оливково-зеленого, белого (ванильного), розового, блестящего черного и коричневого цветов.
Почему оливково-зеленый оттенок сумки считается стильным осенью?
Оливково-зеленый оттенок способен придать образу глубины и удачно сочетается с черным, коричневым, серым, кремовым или бежевым нарядом.
Какой эффект имеет белый цвет сумки на осенний образ?
Белый цвет способен прекрасно освежить образы и является универсальным - подойдет под любой наряд, что делает его популярным выбором для осени.