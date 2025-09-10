Трендові сумки, які будуть в моді цієї осені: вони вже почали домінувати
- Цієї осені в моді сумки класичних кольорів та кількох несподіваних відтінків, таких як оливково-зелений, білий (ванільний), рожевий, блискучий чорний та коричневий.
- Сумки цих кольорів вдало поєднуються з різними елементами верхнього одягу, додаючи образу глибини та елегантності.
Сумки з рафії вже відходять на другий план, а перші позиції займають осінні варіанти аксесуарів стриманих кольорів та дорогих матеріалів. Крім базової чорної сумки, цієї осені в моді будуть кілька ефектних кольорів, які варто взяти до уваги.
Цієї осені в моді сумки класичних кольорів та кількох несподіваних відтінків, які гарно поєднаються з різними елементами верхнього одягу, пише 24 канал з посиланням на Who What Wear.
Які сумки будуть в моді восени?
Оливково-зелений
Такий стильний відтінок сумки здатен надати образу глибини. Аксесуар вдало поєднається з чорним, коричневим, сірим, кремовим чи бежевим вбранням.
Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear
Білий (ванільний)
Більшість дівчат уникають світлих кольорів сумок на осінь, але білий здатен чудово освіжити образи. Цей універсальний колір підійде під будь-яке вбрання.
Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear
Рожевий
Яскравий колір додасть грайливості та свіжості осіннім аутфітам. Він чудово працює в монохромі та в поєднанні з темно-синім чи чорним.
Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear
Блискучий чорний
Така сумка є класикою, тому без неї важко уявити осінній образ. Лакована та глянцева фактура допоможе створити позачасову елегантність.
Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear
Коричневий
Восени звертайте увагу на кілька відтінків коричневого – верблюжий та карамельний також має доволі ефектний вигляд. Кольори цих сумок чудово стилізуються з чорним чи бордовим відтінком.
Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear
Які кольори в моді цього року?
- Андре Тан назвав чотири трендові кольори осені: інжирний, персиково-карамельний, темно-коричневий і глибокий синій.
- Ці відтінки підходять для жінок різного віку. Одяг можна легко поєднувати з базовими та класичними кольорами.
