28 августа, 16:43
Самые модные сумки бохо, которые стоит приобрести в сентябре

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Этой осенью стиль бохо будет очень популярным для сумок, включая модели с бахромой, замшевые сумки, сумки с металлическими заклепками, кожаные плетеные сумки и сумки из рафии.
  • Аксессуары в стиле бохо сочетают различные элементы, такие как бахрома, металлические детали и плетеные текстуры, что делает их универсальными для различных нарядов.

Осенью все чаще всего обращают внимание на наряды, впрочем для завершения образа не стоит забывать и о сумках. Этой осенью очень популярным будет стиль бохо, поэтому модницы уже сейчас довершают свой гардероб эффектными аксессуарами.

Стилю бохо характерны длинные платья свободного кроя с кружевом, юбки с воланами, сабо, римские босоножки, кроше и флористические мотивы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Такой интересный наряд прекрасно довершат сумки в стиле бохо.

Какие сумки выбрать на осень?

Сумка с бахромой

Бахрома этой осенью станет ключевым акцентом, поэтому советуем выбирать именно такую сумку, в которой сочетается бохо-эстетика и стиль Дикого Запада.


Замшевая сумка

Эта сумка является настоящей иконой сезона. Аксессуар, который был модным в 70-х годах, сочетает в себе вневременность и богемный шарм. Замшевая сумка большого размера подойдет к различным стилям.


Сумка с металлическими заклепками

Такая сумка является отголоском вестерна. Украшения на сумке в виде металлических элементов – серебряных колец или заклепок, выбирают для себя различные знаменитости.


Кожаная плетеная сумка

Аксессуар из плетеной кожи имеет дорогой вид. Такая сумка является долговечной и проносится длительное время.


Сумка из рафии

Даже после завершения лета сумка из рафии будет актуальной еще длительное время. Она универсальная и легкая, поэтому прекрасно сочетается с любым нарядом.


К слову, Андре Тан назвал 5 трендовых вещей на осень. В список входят красные перчатки, фиолетовый цвет, многослойность, прямоугольная юбка и пятнистый принт.

Частые вопросы

Какие элементы характерны для стиля бохо?

Стилю бохо характерны длинные платья свободного кроя с кружевом, юбки с воланами, сабо, римские босоножки, кроше и флористические мотивы - такие элементы создают уникальный образ.

Какие сумки в стиле бохо рекомендуются на осень?

Рекомендуются сумки с бахромой, замшевые сумки, сумки с металлическими заклепками, кожаные плетеные сумки и сумки из рафии - каждая из них добавляет оригинальности и стиля.