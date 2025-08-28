Осенью все чаще всего обращают внимание на наряды, впрочем для завершения образа не стоит забывать и о сумках. Этой осенью очень популярным будет стиль бохо, поэтому модницы уже сейчас довершают свой гардероб эффектными аксессуарами.

Стилю бохо характерны длинные платья свободного кроя с кружевом, юбки с воланами, сабо, римские босоножки, кроше и флористические мотивы, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Такой интересный наряд прекрасно довершат сумки в стиле бохо.

Какие сумки выбрать на осень?

Сумка с бахромой

Бахрома этой осенью станет ключевым акцентом, поэтому советуем выбирать именно такую сумку, в которой сочетается бохо-эстетика и стиль Дикого Запада.



Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue

Замшевая сумка

Эта сумка является настоящей иконой сезона. Аксессуар, который был модным в 70-х годах, сочетает в себе вневременность и богемный шарм. Замшевая сумка большого размера подойдет к различным стилям.



Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue

Сумка с металлическими заклепками

Такая сумка является отголоском вестерна. Украшения на сумке в виде металлических элементов – серебряных колец или заклепок, выбирают для себя различные знаменитости.



Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue

Кожаная плетеная сумка

Аксессуар из плетеной кожи имеет дорогой вид. Такая сумка является долговечной и проносится длительное время.



Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue

Сумка из рафии

Даже после завершения лета сумка из рафии будет актуальной еще длительное время. Она универсальная и легкая, поэтому прекрасно сочетается с любым нарядом.



Модные сумки в стиле бохо / Фото Vogue

