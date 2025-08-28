Восени всі найчастіше звертають увагу на вбрання, втім для довершення образу не варто забувати й про сумки. Цієї осені дуже популярним буде стиль бохо, тому модниці вже відтепер довершують свій гардероб ефектними аксесуарами.

Стилю бохо характерні довгі сукні вільного крою з мереживом, спідниці з воланами, сабо, римські босоніжки, кроше та флористичні мотиви, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Таке цікаве вбрання чудово довершать сумки в стилі бохо.

Які сумки обрати на осінь?

Сумка з торочками

Торочки цієї осені стануть ключовим акцентом, тож радимо обирати саме таку сумку, в якій поєднана бохо-естетика й стиль Дикого Заходу.



Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue

Замшева сумка

Ця сумка є справжньою іконою сезону. Аксесуар, який був модним у 70-х роках, поєднує в собі позачасовість та богемний шарм. Замшева сумка великого розміру пасуватиме до різноманітних стилів.



Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue

Сумка з металевими заклепками

Така сумка є відгомоном вестерну. Прикраси на сумці у вигляді металевих елементів – срібних кілець чи заклепок, обирають для себе різні знаменитості.



Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue

Шкіряна плетена сумка

Аксесуар з плетеної шкіри має дорогий вигляд. Така сумка є довговічною та проноситься тривалий час.



Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue

Сумка з рафії

Навіть після завершення літа сумка з рафії буде актуальною ще тривалий час. Вона універсальна й легка, тож чудово поєднається з будь-яким вбранням.



Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue

