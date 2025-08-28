Наймодніші сумки бохо, які варто придбати у вересні
- Цієї осені стиль бохо буде дуже популярним для сумок, включаючи моделі з торочками, замшеві сумки, сумки з металевими заклепками, шкіряні плетені сумки та сумки з рафії.
- Аксесуари в стилі бохо поєднують різні елементи, такі як торочки, металеві деталі та плетені текстури, що робить їх універсальними для різноманітних вбрань.
Восени всі найчастіше звертають увагу на вбрання, втім для довершення образу не варто забувати й про сумки. Цієї осені дуже популярним буде стиль бохо, тому модниці вже відтепер довершують свій гардероб ефектними аксесуарами.
Стилю бохо характерні довгі сукні вільного крою з мереживом, спідниці з воланами, сабо, римські босоніжки, кроше та флористичні мотиви, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Таке цікаве вбрання чудово довершать сумки в стилі бохо.
Які сумки обрати на осінь?
Сумка з торочками
Торочки цієї осені стануть ключовим акцентом, тож радимо обирати саме таку сумку, в якій поєднана бохо-естетика й стиль Дикого Заходу.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
Замшева сумка
Ця сумка є справжньою іконою сезону. Аксесуар, який був модним у 70-х роках, поєднує в собі позачасовість та богемний шарм. Замшева сумка великого розміру пасуватиме до різноманітних стилів.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
Сумка з металевими заклепками
Така сумка є відгомоном вестерну. Прикраси на сумці у вигляді металевих елементів – срібних кілець чи заклепок, обирають для себе різні знаменитості.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
Шкіряна плетена сумка
Аксесуар з плетеної шкіри має дорогий вигляд. Така сумка є довговічною та проноситься тривалий час.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
Сумка з рафії
Навіть після завершення літа сумка з рафії буде актуальною ще тривалий час. Вона універсальна й легка, тож чудово поєднається з будь-яким вбранням.
Модні сумки в стилі бохо / Фото Vogue
До слова, Андре Тан назвав 5 трендових речей на осінь. До списку входять червоні рукавички, фіолетовий колір, багатошаровість, прямокутна спідниця та плямистий принт.
