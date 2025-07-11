Как создать образ в стиле француженок: обратите внимание на 6 вещей

Французский стиль всегда был олицетворением элегантности утонченности и непринужденности. Многие девушки являются поклонницами эстетики французского стиля, поскольку он простой, изысканный и продуманный.

Француженки очень следят за тем, чтобы их образы были ухоженными, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. В центре их внимания – базовые вещи, которые составляют основу гардероба, но и о трендах они не забывают. Парижанки никогда не копируют моду, а подчеркивают собственную уникальность.

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Если вам хочется создать что-то в стиле француженок, тогда советуем добавить в свой гардероб 6 ключевых вещей.

Капри

Француженкам очень нравится тренд на капри, поэтому они с радостью примеряют эту вещь в своих образах. Модницы сочетают их с туфлями на каблуках или босоножками.

Красные балетки

Девушки из разных уголков Франции просто обожают балетки в красном цвете, которые придают их аутфитам особую изюминку. Обувь прекрасно сочетается с джинсами или платьями.

Белый топ

Большинство летних образов француженок состоят из белых топов. Хорошо смотрятся вещи с рюшами, кружевом, тонкими бретелями или воздушным кроем. Стилизовать верх можно со льняными брюками, шортами или белой юбкой.

Принт в горошек

Этот принт является вечной классикой французского стиля. Можно выбрать платье в мелкий горох, юбку или топ. Любая вещь станет идеальной.

Обувь Mary Jane

Обувь с круглым носком и ремешком до сих пор является любимой многих француженок. Особенно красиво туфли смотрятся с платьем в клетку.

Белая юбка

Большинство образов француженок составляют белые юбки. Они выбирают дышащий материал и легкий силуэт.

Сумка-тоут из рафии

Француженки обожают такие сумки, поэтому берут их с собой куда угодно. Форма тоут является вместительной, легкой и добавляет образу летнего вайба.

К слову, купальники, которые были популярными в 50-х годах, снова возвращаются в моду этим летом. Их носят такие звезды, как Кайли Дженнер и Дуа Липа. Как выглядит модный купальник на лето – смотрите в нашем материале.