Легендарные женские духи, которые не теряют своей популярности на протяжении десятилетий
Парфюмированный гардероб нужно составлять индивидуально. Ароматы должны отражать вашу личность, стиль и предпочтения.
Каждый год на рынке появляется много новых ароматов. Однако, есть бестселлеры, которые не теряют своей популярности в течение многих лет, пишет 24 Канал.
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Какие ароматы нравятся многим женщинам
- Chanel №5
Какие духи нравятся мужчинам / Фото Pexels
Эти духи можно смело назвать самыми известными в мире. Аромат был выпущен еще в 1921 году, с тех пор он стал синонимом элегантности и роскоши.
Его состав включает нотки иланг-иланга, жасмина, ванили и розы. Chanel №5 это изысканный запах, сочетающий цветочные и древесные оттенки.
Верхние ноты этого аромата:
- бергамот;
- лимон;
- альдегиды;
- иланг-иланг;
- нероли.
Средние ноты:
- роза;
- ландыш;
- ирис;
- жасмин;
- корень ириса.
Базовые ноты:
- ваниль;
- ветивер;
- мускус;
- пачули;
- мох;
- сандал;
- амбра;
- цибет.
Обратите внимание! Chanel №5 довольно тяжелый. Его считают "вечерним" ароматом.
- Dior J'adore
Какой аромат подчеркивает женственность / Фото Pexels
Аромат был выпущен в 1999 году. Он сочетает фруктовые и цветочные нотки, такие как груша, роза, жасмин и орхидея. Это очень женственный и чувственный парфюм, подходящий как для дневных, так и для вечерних выходов.
Верхние ноты этого аромата:
- груша;
- дыня;
- магнолия;
- персик;
- мандарин;
- бергамот.
Средние ноты:
- жасмин;
- ландыш;
- фиалка;
- слива;
- орхидея;
- роза;
- фрезия;
- тубероза.
Базовые ноты:
- мускус;
- ваниль;
- кедр;
- ежевика.
Обратите внимание! Обычно этот аромат ассоциируют с весной.
- Gucci Bloom
Какой аромат выбрать на подарок / Фото Pexels
Запущенный в 2017 году, аромат от Gucci стал настоящим хитом среди любительниц цветочных запахов. Его композиция наполнена элегантными нотами жасмина и туберозы, а также имеет тонкий оттенок мимозы. Gucci Bloom часто ассоциируют с женской силой и естественной красотой.
Верхние ноты этого аромата:
- апельсин;
- зелень.
Средние ноты:
- тубероза;
- жасмин;
- жимолость.
Базовые ноты:
- корень ириса;
- сандал;
- ваниль.