Главная покупка октября: модные пальто на осень, которые хотят все женщины

Пальто – это хорошая инвестиция верхней одежды на осень, поэтому для многих женщин становится настоящим квестом найти идеальный вариант среди всех моделей. Вы никогда не прогадаете, если выберете классику, или можно обратить внимание на трендовые варианты, представленные в этом году.

Уже несколько сезонов популярности не теряют длинные пальто, которые идеально дополняют любой наряд и обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Кроме черного пальто, советуем обратить внимание на еще несколько интересных вариантов.

Какие пальто в моде осенью?

Коричневое пальто

Шоколадные оттенки в осеннюю пору становятся самыми популярными и заменяют классическое черное или серое пальто. Коричневое пальто хорошо сочетается с теплой гаммой цветов или холодными оттенками – розовым или голубым. Хорошее пальто в шоколадном оттенке можно найти во многих украинских магазинах.

В стиле ретро

Эстетика 1960-х годов снова в моде. Обращайте внимание на пальто с трапециевидным силуэтом в пастельных оттенках.

Тейлоринг

Звездами сезонного гардероба станут идеальные пальто, которые пошиты из идеальной ткани, имеют хорошую форму и линии. На таких моделях специализируется украинский бренд BAZHANE.

Клетка

Клетчатые пальто всегда были и останутся классикой осенней моды. Носить их можно с однотонными вещами, джинсами и замшей. Вдохновиться лучшими пальто можно в коллекциях бренда THE ROW.

В октябре еще можно продолжать носить кожаную куртку, пишет Cosmopilitan. Кожаная куртка является универсальным элементом гардероба, который можно сочетать с джинсами, свитшотом и брюками, а также свитером и шарфом. Она подходит для разных стилизаций, включая сочетание с разнообразными фасонами и цветами джинсов и брюк, а также яркими аксессуарами.

Какую верхнюю одежду купить на осень?