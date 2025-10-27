Головна покупка жовтня: модні пальта на осінь, які хочуть всі жінки

Пальто – це гарна інвестиція верхнього одягу на осінь, тому для багатьох жінок стає справжнім квестом знайти ідеальний варіант серед всіх моделей. Ви ніколи не прогадаєте, якщо виберете класику, або можна звернути увагу на трендові варіанти, що представлені цього року.

Вже кілька сезонів популярності не втрачають довгі пальта, які ідеально доповнюють будь-яке вбрання та взуття, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Окрім чорного пальта, радимо звернути увагу на ще кілька цікавих варіантів.

Які пальта в моді восени?

Коричневе пальто

Шоколадні відтінки в осінню пору стають найпопулярнішими й заміняють класичне чорне чи сіре пальто. Коричневе пальто добре поєднується з теплою гамою кольорів чи холодними відтінками – рожевим або блакитним. Гарне пальто в шоколадному відтінку можна знайти в багатьох українських магазинах.

У стилі ретро

Естетика 1960-х років знову у моді. Звертайте увагу на пальта з трапецієподібним силуетом в пастельних відтінках.

Тейлоринг

Зірками сезонного гардероба стануть ідеальні пальта, які пошиті з ідеальної тканини, мають гарну форму та лінії. На таких моделях спеціалізується український бренд BAZHANE.

Клітинка

Картаті пальта завжди були і залишаться класикою осінньої моди. Носити їх можна з однотонними речима, джинсами та замшею. Надихнутися найкращими пальтами можна в колекціях бренду THE ROW.

У жовтні ще можна продовжувати носити шкіряну куртку, пише Cosmopilitan. Шкіряна куртка є універсальним елементом гардероба, який можна поєднувати з джинсами, світшотом і штанами, а також светром і шарфом. Вона підходить для різних стилізацій, включаючи поєднання з різноманітними фасонами та кольорами джинсів і штанів, а також яскравими аксесуарами.

Який верхній одяг купити на осінь?