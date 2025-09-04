Укр Рус
Lady Бьюти-тренды Самые модные помады на осень-2025: 4 must-have оттенка в косметичке
4 сентября, 09:34
Самые модные помады на осень-2025: 4 must-have оттенка в косметичке

Марта Касиянчук
Основные тезисы
  • Осенние тренды в макияже включают такие оттенки помад: насыщенный красный, пыльный розовый, глубокий коричневый и роскошный винный.
  • Также популярный тренд осени-2025 – "поджаренный макияж", что создает легкий загар с помощью косметики.

Осенью изменений требует не только гардероб, но и палитра макияжа. Переход от светлых летних оттенков к более насыщенным, глубоким цветам отражает уютную атмосферу, которую приносит осень.

Какие помады сейчас в тренде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на стилиста Елену Шевченко. Эти 4 оттенка уже покорили подиумы, страницы журналов и социальные сети.

Какой цвет помады выбрать на осень-2025?

  • Насыщенный красный

С приближением осеннего сезона красный цвет снова приобретает популярность, укрепляя свой статус вневременного выбора. Этот оттенок ассоциируется с силой, уверенностью и страстью.


Красный – вечная классика / Фото Pinterest

В осеннем макияже красный служит ярким акцентом, что поднимает даже самые сдержанные образы. Эксперт рекомендует выбирать оттенки с холодными или нейтральными полутонами. Этой осенью красный – это не просто цвет, это утверждение.

  • Пыльный розовый (темный нюд)

Любимый среди поклонниц повседневного макияжа. Этот нежный и приглушенный оттенок органично сочетает элегантность спокойных тонов с насыщенной глубиной, характерной для осенних цветов.

Помада особенно хорошо подходит как для классического стиля "без макияжа", так и для легкого макияжа "smokey eye", что делает ее обязательным дополнением к любой косметичке.

  • Глубокий коричневый

Возрождая моду 90-х, коричневые помады возвращаются на бьюти-сцену с новой силой. В этом году в тренде доминируют оттенки от шоколада и кофе до карамели, доступны как в матовом, так и в легком сатиновом исполнении.

Эксперт отмечает, что эти насыщенные оттенки способствуют эффектному и изысканному виду, особенно в сочетании с минималистичной одеждой и аксессуарами теплых тонов.


Осенью в тренде коричневые оттенки помады / Фото Pinterest

  • Роскошный винный

С опадением листьев и снижением температуры винные оттенки, такие как бордо, марсала и слива, становятся визитными карточками осенней роскоши в 2025 году.

Эти насыщенные и драматические оттенки не только подчеркнут вечерний наряд, но и вызовут ощущение таинственности и женственности. Лучше всего смотрятся на помадах с насыщенной пигментацией и глянцем или кремовым финишем.


Помада с винным оттенком должна быть у каждой / Фото Pinterest

Какой макияж в тренде этой осенью?

"Поджаренный макияж" стал новым бьюти-трендом на TikTok. Его еще называют тоасти-макияж. Он имитирует легкий загар с помощью косметики. Прогнозируют, что это тренд осени-2025.

Сделать трендовый макияж легко:

  • увлажните кожу кремом, нанесите тональное средство. Сделайте контуринг скул и лба. Для эффекта сияния используйте крем-бронзатор, кремовые румяна теплого оттенка и золотистый хайлайтер;
  • на Т-зону нанесите осветляющую пудру. По макияжу глаз – используйте бронзовые и коричневые оттенки на веках, дополнены несколькими слоями туши;
  • на губы нанесите помаду теплого коричневого или нейтрального оттенка.

Частые вопросы

Какие оттенки помад в тренде на осень-2025?

На осень 2025 года в тренде такие оттенки помад: насыщенный красный, пыльный розовый, глубокий коричневый и роскошный винный.

Почему красный цвет помады всегда актуален?

Красный цвет помады остается популярным из-за его ассоциации с силой, уверенностью и страстью – он служит ярким акцентом в осеннем макияже.

Что такое "поджаренный макияж" и как его сделать?

"Поджаренный макияж" – это новый бьюти-тренд на TikTok, который имитирует легкий загар с помощью косметики. Для его создания нужно увлажнить кожу, нанести тональное средство, сделать контуринг, использовать крем-бронзатор, кремовые румяна и золотистый хайлайтер, а также нанести осветляющую пудру на Т-зону.