Осенью изменений требует не только гардероб, но и палитра макияжа. Переход от светлых летних оттенков к более насыщенным, глубоким цветам отражает уютную атмосферу, которую приносит осень.

Какие помады сейчас в тренде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на стилиста Елену Шевченко. Эти 4 оттенка уже покорили подиумы, страницы журналов и социальные сети.

Какой цвет помады выбрать на осень-2025?

Насыщенный красный

С приближением осеннего сезона красный цвет снова приобретает популярность, укрепляя свой статус вневременного выбора. Этот оттенок ассоциируется с силой, уверенностью и страстью.



Красный – вечная классика / Фото Pinterest

В осеннем макияже красный служит ярким акцентом, что поднимает даже самые сдержанные образы. Эксперт рекомендует выбирать оттенки с холодными или нейтральными полутонами. Этой осенью красный – это не просто цвет, это утверждение.

Пыльный розовый (темный нюд)

Любимый среди поклонниц повседневного макияжа. Этот нежный и приглушенный оттенок органично сочетает элегантность спокойных тонов с насыщенной глубиной, характерной для осенних цветов.

Помада особенно хорошо подходит как для классического стиля "без макияжа", так и для легкого макияжа "smokey eye", что делает ее обязательным дополнением к любой косметичке.

Глубокий коричневый

Возрождая моду 90-х, коричневые помады возвращаются на бьюти-сцену с новой силой. В этом году в тренде доминируют оттенки от шоколада и кофе до карамели, доступны как в матовом, так и в легком сатиновом исполнении.

Эксперт отмечает, что эти насыщенные оттенки способствуют эффектному и изысканному виду, особенно в сочетании с минималистичной одеждой и аксессуарами теплых тонов.



Осенью в тренде коричневые оттенки помады / Фото Pinterest

Роскошный винный

С опадением листьев и снижением температуры винные оттенки, такие как бордо, марсала и слива, становятся визитными карточками осенней роскоши в 2025 году.

Эти насыщенные и драматические оттенки не только подчеркнут вечерний наряд, но и вызовут ощущение таинственности и женственности. Лучше всего смотрятся на помадах с насыщенной пигментацией и глянцем или кремовым финишем.



Помада с винным оттенком должна быть у каждой / Фото Pinterest

Какой макияж в тренде этой осенью?

"Поджаренный макияж" стал новым бьюти-трендом на TikTok. Его еще называют тоасти-макияж. Он имитирует легкий загар с помощью косметики. Прогнозируют, что это тренд осени-2025.

Сделать трендовый макияж легко: