Наймодніші помади на осінь-2025: 4 must-have відтінки у косметичці
- Осінні тренди в макіяжі включають такі відтінки помад: насичений червоний, пилюжний рожевий, глибокий коричневий та розкішний винний.
- Також популярний тренд осені-2025 – "підсмажений макіяж", що створює легку засмагу за допомогою косметики.
Восени змін потребує не лише гардероб, а й палітра макіяжу. Перехід від світлих літніх відтінків до більш насичених, глибоких кольорів відображає затишну атмосферу, яку приносить осінь.
Які помади зараз в тренді, розповідає 24 Канал з посиланням на стилістку Олену Шевченко. Ці 4 відтінки вже підкорили подіуми, сторінки журналів і соціальні мережі.
Який колір помади вибрати на осінь-2025?
- Насичений червоний
З наближенням осіннього сезону червоний колір знову набуває популярності, зміцнюючи свій статус позачасового вибору. Цей відтінок асоціюється з силою, впевненістю та пристрастю.
Червоний – вічна класика / Фото Pinterest
В осінньому макіяжі червоний слугує яскравим акцентом, що підіймає навіть найбільш стримані образи. Експертка рекомендує обирати відтінки з холодними або нейтральними півтонами. Цієї осені червоний – це не просто колір, це твердження.
- Пилюжний рожевий (темний нюд)
Улюблений серед прихильниць повсякденного макіяжу. Цей ніжний і приглушений відтінок органічно поєднує елегантність спокійних тонів з насиченою глибиною, характерною для осінніх кольорів.
Помада особливо добре підходить як для класичного стилю "без макіяжу", так і для легкого макіяжу "smokey eye", що робить її обов'язковим доповненням до будь-якої косметички.
- Глибокий коричневий
Відроджуючи моду 90-х, коричневі помади повертаються на б'юті-сцену з новою силою. Цього року в тренді домінують відтінки від шоколаду та кави до карамелі, доступні як у матовому, так і в легкому сатиновому виконанні.
Експертка відзначає, що ці насичені відтінки сприяють ефектному та вишуканому вигляду, особливо в поєднанні з мінімалістичним одягом та аксесуарами теплих тонів.
Восени у тренді коричневі відтінки помади / Фото Pinterest
- Розкішний винний
З опаданням листя та зниженням температури винні відтінки, такі як бордо, марсала та слива, стають візитними картками осінньої розкоші у 2025 році.
Ці насичені та драматичні відтінки не лише підкреслять вечірнє вбрання, але й викличуть відчуття таємничості та жіночності. Найкращий вигляд мають на помадах з насиченою пігментацією і глянцем або кремовим фінішем.
Помада з винним відтінком має бути у кожної / Фото Pinterest
Який макіяж у тренді цієї осені?
"Підсмажений макіяж" став новим б'юті-трендом на TikTok. Його ще називають тоасті-макіяж. Він імітує легку засмагу за допомогою косметики. Прогнозують, що це тренд осені-2025.
Зробити трендовий макіяж легко:
- зволожте шкіру кремом, нанесіть тональний засіб. Зробіть контуринг вилиць та чола. Для ефекту сяйва використайте крем-бронзатор, кремові рум'яна теплого відтінку та золотистий хайлайтер;
- на Т-зону нанесіть освітлювальну пудру. Щодо макіяжу очей – використайте бронзові та коричневі відтінки на повіках, доповнені кількома шарами туші;
- на губи нанесіть помаду теплого коричневого або нейтрального відтінку.
