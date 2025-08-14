Каждый человек хотя бы раз в жизни замечал, что определенные цвета подходят ему больше, чем другие, а определенные оттенки вообще подчеркивают все проблемные зоны на теле. Тогда как отдельные цвета визуально удлиняют и придают уверенности.

Если ситуация знакома, стоит свой гардероб наполнить удачными вещами, которые будут "играть" за вас, а не против. Поэтому, как визуально уменьшить объемы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на SantePlus.

Читайте также Прекратите носить это вместе, – Андре Тан о 3 модных ошибках, которые уничтожат самый роскошный образ

Как визуально похудеть с помощью цвета?

В мире моды черный цвет продолжает господствовать как самый популярный для скрытия недостатков фигуры и лишних килограммов. Однако, другие темные оттенки, такие как сливовый, фиолетовый, темно-синий, коричневый и темно-зеленый, также эффективно могут маскировать.

Модные эксперты призывают не одеваться все время только в темные цвета. Но, если так уж нравится, то стоит сбалансировать образ яркими аксессуарами.

Второй после черного – красный цвет. Этот яркий оттенок придает свежего, здорового и стройного вида.



Красный цвет способен сделать фигуру стройнее / Фото Pinterest

Еще несколько важных советов

Если вы хотите минимизировать силуэт, не носите большие принты. Они могут нечаянно подчеркнуть формы, а не уменьшить. Вертикальные полоски, горошек или животные принты – тоже не лучший выбор.

Вместо этого выбирайте более мелкие узоры. Они способны обеспечить более обтекаемый вид, визуально уменьшив фигуру.

В то же время очень важно любить себя и принимать свое тело. Каждая женщина, независимо от ее фигуры, возраста или веса, привлекательна!

Чтобы выглядеть молодо и свежо, не всегда надо бежать к косметологу на инъекции – наши ежедневные ритуалы тоже играют немалую роль. Эти 4 привычки гарантируют вечную молодость.