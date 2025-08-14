Кожна людина бодай раз у житті помічала, що певні кольори пасують їй більше, ніж інші, а певні відтінки взагалі підкреслюють всі проблемні зони на тілі. Тоді як окремі кольори візуально видовжують та додають впевненості.

Якщо ситуація знайома, варто свій гардероб наповнити вдалими речами, які "гратимуть" за вас, а не проти. Тож, як візуально зменшити об'єми, розповідає 24 Канал з посиланням на SantePlus.

Як візуально схуднути за допомогою кольору?

У світі моди чорний колір продовжує панувати як найпопулярніший для приховування недоліків фігури та зайвих кілограмів. Однак, інші темні відтінки, такі як сливовий, фіолетовий, темно-синій, коричневий і темно-зелений, також ефективно можуть маскувати.

Модні експерти закликають не одягатися весь час лише в темні кольори. Але, якщо так вже подобається, то варто збалансувати образ яскравими аксесуарами.

Другий після чорного – червоний колір. Цей яскравий відтінок надає свіжішого, здоровішого та стрункішого вигляду.



Червоний колір здатен зробити фігурою стрункішою / Фото Pinterest

Ще декілька важливих порад

Якщо ви прагнете мінімізувати силует, не носіть великі принти. Вони можуть ненавмисно підкреслити форми, а не зменшити. Вертикальні смужки, горошок або тваринні принти – теж не найкращий вибір.

Натомість обирайте дрібніші візерунки. Вони здатні забезпечити більш обтічний вигляд, візуально зменшивши фігуру.

Водночас дуже важливо любити себе і приймати своє тіло. Кожна жінка, незалежно від її фігури, віку чи ваги, приваблива!

