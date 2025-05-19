В моду врывается новый головной убор: такой мы еще не носили

В мире головных уборов на летнюю пору появилась новинка –это соломенный берет, который мы все будем активно носить в этом сезоне. Раньше в моде была соломенная шляпа с широкими полями, а сейчас эта традиция претерпит изменения.

Носить берет мы привыкли осенью и в начале весны, впрочем дизайнеры решили создать интересный головной убор и на летнее время года, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Среди всех уборов модной новинкой является соломенный берет, который формой напоминает шляпку-таблетку.

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Соломенный берет – тренд лета 2025 года

Об актуальности этих беретов нас еще предупреждали на весенне-летних подиумах. К примеру, Chloé представили плетеный берет из белой ткани, Lora Piana и Altuzarra объединили несколько тканей, а Marni и A. Potts представили этот головной убор. Potts представили этот головной убор с декоративными элементами – перьями и ракушками.

Впрочем, летним вариантом является модель создана из рафии в естественном соломенном оттенке. Такие береты уже облюбовали себе модные инфлюенсеры и начали активно носить.

Соломенный берет прекрасно подходит к элегантным и расслабленным образам. Один аутфит – это сочетание соломенного берета и сумки с белым платьем в длине макси, интересными балетками в красном цвете и солнцезащитными очками.

Кстати, если ищете для себя платье на летнее время, то советуем присмотреться к трендовым платьям, которые будут в моде в этом году.

В другом образе модница показала, как прекрасно можно совместить соломенный головной убор с базовым белым лонгсливом и коричневыми брюками.

Вариантов стилизаций этого головного убора – множество. Соломенный берет будет удачно сочетаться с различными майками, футболками, платьями, комбинезонами, костюмами и любым другим нарядом и обувью.