Костюм на выпускной вместо платья: стильные варианты, которые поразят

Выпускной у всех нас ассоциируется с платьями, впрочем некоторые девушки хотят отличаться, или же вообще не любят одевать платье, поэтому хотят на выпускной одеть костюм. Это изделие уже давно вышло за пределы офисного стиля, поэтому можно смело надевать даже на выпускной вечер.

Нередко даже знаменитости выходят на красную дорожку в костюмах вместо платья, поэтому для тех, кто хочет выделиться, советуем обратить внимание на довольно интересный элемент гардероба, пишет 24 Канал.

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Брючный костюм

Достаточно красиво выглядит элегантный костюм на основе брюк палаццо и жакета. Это может быть блейзер в размере оверсайз, приталенный или с интересным цепочечным поясом. Под низ выберите изысканный топ и завершите образ оригинальными туфлями или босоножками.

Для совершенствования образа сделайте красивую прическу – легкие локоны или высокий хвост, а завершат выпускной аутфит украшения. Позаботьтесь о том, чтобы они выгодно подчеркивали образ и не были сильно акцентными.

Жакет и юбка

Вместо палаццо жакет можно совместить с красивой юбкой. Можете выбирать любой цвет и фасон. Дорого и изысканно смотрится твит и обычная костюмная ткань. Для полного готового образа на выпускной, позаботьтесь об обуви на каблуках, нежный макияж и легкую прическу.

Жилетка/костюмный корсет и брюки

Вместо жакета можно примерить жилетку, чтобы создать образ в стиле Old Money. Выглядит такое сочетание очень эффектно. Образ точно понравится всем, если вы выберете современный фасон и цвет. Рекомендуем делать ставку на светлые тона, которые имеют дорогой вид.

В нашем материале мы рассказали о трендовых цветах на выпускной, поэтому обратите на них внимание, чтобы подобрать наряд в соответствии с тем, что именно сейчас актуально.