Как подобрать купальник под фигуру: стилист рассказала основные правила

Выбрать купальник под свой тип фигуры порой бывает не совсем просто. Для многих она является болезненной темой, впрочем есть несколько правил, которые помогут идеально подобрать купальник, чтобы выглядеть в нем на все сто.

Купальник должен быть таким, чтобы подчеркнуть достоинства и чувствовать себя королевой на пляже, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Шевченко.

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Перед летним сезоном стоит учитывать не только модные тенденции, но и тип фигуры, поскольку правильный купальник поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Есть 5 различных типов фигуры, поэтому одна и та же модель может по-разному сидеть на разных людях. Именно поэтому при выборе купальника необходимо учитывать тип фигуры.

Груша (объемные бедра, узкие плечи)

- Трусики: только высокая пройма + широкая боковина. Это удлинит ноги и будет держать форму.

- Посадка: на талии

Не надо выбирать среднюю пройму, поскольку будут пережаты бедра и визуально это создаст эффект "сосиски".



Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Песочные часы (выраженная талия, сбалансированные бедра и плечи)

- Трусики: высокая посадка, но пройма может быть мягче.

- Талию в таком купальнике нужно показывать через пояса, принты и линии.

- Топ: чашка с фиксацией, желательно с косточками.



Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Перевернутый треугольник (широкие плечи, узкие бедра)

- Топ: минимум цвета и объема. Идеально, когда купальник будет на одно плечо или асимметричный.

- Трусики должны быть с рюшами, принтами, драпировкой, или мини-шортиками.

- Посадка: нужно формировать талию.



Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Прямоугольник (плечи = бедра = талия)

- Трусики: высокая посадка + высокая пройма.

- Топ: если грудь большая, то ее надо поддерживать, если маленькая – то добавить объема.



Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Яблоко (животик, грудь, тонкие ноги)

- Цельный купальник: с драпировкой или боковыми вставками.

- Раздельный (топ удлиненный или с запахом) или трусики высокие с драпировкой.

- Принт: средний и плотный, который будет корректировать фигуру. Также хорошо работает темная классика.



Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко

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