Как подобрать купальник под фигуру: стилист рассказала основные правила
- Стилист Елена Шевченко дает советы по выбору купальника в соответствии с типом фигуры: груша, песочные часы, перевернутый треугольник, прямоугольник, яблоко.
- Каждому типу фигуры подходят разные стили и формы купальников, которые подчеркивают достоинства тела и скрывают недостатки.
Выбрать купальник под свой тип фигуры порой бывает не совсем просто. Для многих она является болезненной темой, впрочем есть несколько правил, которые помогут идеально подобрать купальник, чтобы выглядеть в нем на все сто.
Купальник должен быть таким, чтобы подчеркнуть достоинства и чувствовать себя королевой на пляже, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Шевченко.
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Перед летним сезоном стоит учитывать не только модные тенденции, но и тип фигуры, поскольку правильный купальник поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.
Есть 5 различных типов фигуры, поэтому одна и та же модель может по-разному сидеть на разных людях. Именно поэтому при выборе купальника необходимо учитывать тип фигуры.
Груша (объемные бедра, узкие плечи)
- Трусики: только высокая пройма + широкая боковина. Это удлинит ноги и будет держать форму.
- Посадка: на талии
Не надо выбирать среднюю пройму, поскольку будут пережаты бедра и визуально это создаст эффект "сосиски".
Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко
Песочные часы (выраженная талия, сбалансированные бедра и плечи)
- Трусики: высокая посадка, но пройма может быть мягче.
- Талию в таком купальнике нужно показывать через пояса, принты и линии.
- Топ: чашка с фиксацией, желательно с косточками.
Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко
Перевернутый треугольник (широкие плечи, узкие бедра)
- Топ: минимум цвета и объема. Идеально, когда купальник будет на одно плечо или асимметричный.
- Трусики должны быть с рюшами, принтами, драпировкой, или мини-шортиками.
- Посадка: нужно формировать талию.
Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко
Прямоугольник (плечи = бедра = талия)
- Трусики: высокая посадка + высокая пройма.
- Топ: если грудь большая, то ее надо поддерживать, если маленькая – то добавить объема.
Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко
Яблоко (животик, грудь, тонкие ноги)
- Цельный купальник: с драпировкой или боковыми вставками.
- Раздельный (топ удлиненный или с запахом) или трусики высокие с драпировкой.
- Принт: средний и плотный, который будет корректировать фигуру. Также хорошо работает темная классика.
Купальники под каждый тип фигуры / Фото из инстаграма Елены Шевченко
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