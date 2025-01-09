Трендовый макияж 2025 года для потрясающего вида: его легко повторить

В январе всегда внимание приковывают главные тренды года, касающиеся нарядов, аксессуаров, обуви, причесок или макияжа. Для тех, кто хочет в новом году создать для себя новый имидж и выглядеть каждый раз красиво, рекомендуем посмотреть самые интересные позиции макияжа.

Мода на макияж ежегодно претерпевает изменения, однако не существенные, пишет 24 Канал. Но если вы постоянно делаете одинаковый макияж со стрелками или коричневой губной помадой и хотите как-то освежить образ, тогда стоит прибегнуть к нескольким интересным вариантам мейка, которые будут господствовать в 2025 году.

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Toasted teddy makeup

Это макияж в теплых коричневых оттенках, имитирующий загорелую кожу. Чаще всего для подобного эффекта используют румяна в кирпичных оттенках.



Модный макияж на 2025 год / Фото Pinterest

No mascara makeup

В 2024 году распространился тренд на вычеркивание туши из макияжа, поэтому похоже, что такой макияж продолжит оставаться актуальным. Чтобы воспроизвести макияж, надо только нанести на лицо тональную основу, а основной акцент сделать на румянах, или губах, при этом как будто забыв нанести на ресницы тушь.



Актуальный макияж на 2025 год / Фото Pinterest

Berry girl makeup

Чтобы добавить макияжу немного яркости, стоит использовать румяна и карандаш для губ в красно-пурпурных оттенках.



Стильный макияж на 2025 год / Фото Pinterest

Soft chromatic eyes

Для вечерних прогулок воспользуйтесь тенями с мягким и деликатным сиянием. В моде будут различные оттенки – от золотистого до розового.



Актуальный макияж на 2025 год / Фото Pinterest

Bambi eyes

Этот макияж довольно красивый, поскольку его фишка заключается в том, чтобы создать невинный кукольный взгляд. Используйте для такого макияжа тени в коричневых оттенках и тушь, что удлиняет ресницы.



Модный макияж на 2025 год / Фото Pinterest

Fake freckles

Если раньше некоторые девушки стеснялись веснушек и замаскировали их тональной основой, то теперь в моде рисовать веснушки на носу и щеках, создавая кокетливый макияж.



Актуальный макияж на 2025 год / Фото Pinterest