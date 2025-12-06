Макияж, который состарит на 10 лет: ошибки, подчеркивающие возрастные изменения

Правильно сделанный макияж омолаживает, освежает и подчеркивает черты лица. А вот неудачный мейк способен визуально состарить, поэтому от определенный идей стоит отказаться.

Некоторые техники уже давно вышли из моды, поэтому от них надо отказаться, пишет 24 Канал со ссылкой на VegOut. Визажисты составили перечень макияжа, который в 2025 году считается устаревшим.

Какой макияж подчеркнет недостатки лица?

Плотная тональная основа

Если тон ложится на лице плотно, то способен автоматически добавить несколько лишних лет. Тональная основа забивается в мелкие складки и создает эффект маски. Поэтому нужно перейти на легкие формулы или начать пользоваться ВВ-кремом.

Слишком накрашенные брови

Квадратные брови способны исказить пропорции лица. Поэтому нужно выбирать оттенок, который максимально близок к корням волос. Бровисты советуют рисовать легкие штрихи, а не сплошную линию. Также форму стоит зафиксировать прозрачным гелем, зачесывая волоски вверх.

Сильный контуринг

Темные полосы от уха до угла рта, толстый слой пудры или блестящий хайлайтер добавляют возраста и делают макияж неестественным. Специалисты советуют делать растушевку, а пудру использовать только точечно.



Темная подводка для губ

Когда контур намного темнее оттенка губ, то лицо визуально становится старше. Лучше выбрать карандаш в тон губ или помады, а контур стоит мягко растушевать.

Чрезмерное количество пудры

Матовое лицо с добавлением хайлайтера выглядит довольно неестественно. Пудру следует наносить только на те зоны, что блестят и использовать кремовый хайлайтер.

Толстая подводка на веках

Темная линия сужает глаза и тянет их вниз, поэтому взгляд с массивными стрелками может придать им уставший вид. Специалисты также не советуют рисовать карандашом нижнюю линию глаза.

Издание Vogue рекомендует для женщин после 50 лет тени, которые способны омолодить. Женщинам после 50 лет рекомендуется использовать кремовые или кремово-пудровые тени для глаз, чтобы избежать осыпания и подчеркнуть естественную красоту. Важно выбирать светлые, матовые нюдовые оттенки, такие как слоновая кость или мокко, и избегать металлизированных и ярких цветов, которые могут состарить кожу.

Какие еще есть интересные советы?