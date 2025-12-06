Макіяж, який зістарить на 10 років: помилки, що підкреслюють вікові зміни

Правильно зроблений макіяж омолоджує, освіжає та підкреслює риси обличчя. А от невдалий мейк здатен візуально зістарити, тому від певний ідей варто відмовитися.

Деякі техніки вже давно вийшли з моди, тому від них треба відмовитися, пише 24 Канал з посиланням на VegOut. Візажисти склали перелік макіяжу, який у 2025 році вважається застарілим.

Який макіяж підкреслить недоліки обличчя?

Щільна тональна основа

Якщо тон лягає на обличчі щільно, то здатен автоматично додати кілька зайвих років. Тональна основа забивається у дрібні складки й створює ефект маски. Тому потрібно перейти на легкі формули чи почати користуватися ВВ-кремом.

Занадто нафарбовані брови

Квадратні брови здатні спотворити пропорції обличчя. Тому потрібно вибирати відтінок, який максимально близький до коренів волосся. Бровисти радять малювати легкі штрихи, а не суцільну лінію. Також форму варто зафіксувати прозорим гелем, зачісуючи волоски вгору.

Сильний контуринг

Темні смуги від вуха до кута рота, товстий шар пудри чи блискучий хайлайтер додають віку та роблять макіяж неприродним. Фахівці радять робити розтушування, а пудру використовувати лише точково.



Не варто робити сильний контуринг на обличчі / Фото Pexels

Темна підводка для губ

Коли контур набагато темніший за відтінок губ, то обличчя візуально стає старішим. Краще обрати олівець у тон губ чи помади, а контур варто м’яко розтушувати.

Надмірна кількість пудри

Матове обличчя з додаванням хайлайтера виглядає доволі неприродньо. Пудру варто наносити лише на ті зони, що блищать та використовувати кремовий хайлайтер.

Товста підводка на повіках

Темна лінія звужує очі й тягне їх вниз, тому погляд з масивними стрілками може додати їм втомленого вигляду. Фахівці також не радять малювати олівцем нижню лінію ока.

Видання Vogue рекомендує для жінок після 50 років тіні, які здатні омолодити. Жінкам після 50 років рекомендується використовувати кремові або кремово-пудрові тіні для очей, щоб уникнути осипання і підкреслити природну красу. Важливо обирати світлі, матові нюдові відтінки, такі як слонова кістка чи мокко, та уникати металізованих і яскравих кольорів, які можуть зістарити шкіру.

Які ще є цікаві поради?