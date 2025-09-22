Попробуйте его срочно: осенний макияж, который разрывает все тренды
- Toasty Makeup с карамельными оттенками подсвечивает лицо, создавая сияющий эффект.
- Гранжевый макияж возвращается с smoky-eyes и затемненными губами для брутального вида.
Для создания красивого образа одного наряда недостаточно, поэтому все должно работать в комплексе: вещи, маникюр, правильно подобранный аромат и, конечно, макияж. Специалисты уже рассказали, какой именно мейк будет актуальным в этом сезоне.
Есть некоторые женщины, которые используют из года в год одинаковый макияж – коричневые тени, черная подводка на глазах и коричневая помада, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France. Впрочем, если захочется какого-то разнообразия, то можно обратить внимание на несколько интересных мейков, которые непременно захочется повторить.
Какой макияж будет в моде этой осенью?
Toasty Makeup
В тиктоке уже всю популярность захватил Toasty Makeup. В этом мейке карамельные оттенки в теплых тонах подсвечивают лицо. В результате получается сияющий эффект, что продлевает летний загар даже осенью.
Трендовый макияж на осень 2025 / Фото Pinterest
Обесцвеченные брови
Такое бьюти увлечение подойдет не всем, потому что "отсутствие" бровей меняет вид лица. Полностью выбеленные брови придают оригинальный и экспериментальный вид.
Гранжевый макияж
В мир красоты триумфально возвращается гранжевый макияж. Нужно нанести легкий топ, сделать smoky-eyes и затемнить губы для брутальности.
Коричневая тушь
Шоколадная тушь способна подчеркнуть взгляд ничем не хуже, чем черная. Она добавляет тепла осенним аутфитам и не утяжеляет черты лица. Такая тушь является универсальной, потому что уместна для дневного минимализма или драматического вечернего образа.
Нарисованные родинки
Веснушки уже отходят на второй план, а тем временем главным акцентом становятся родинки. Рисуют их на щеке, возле губ или в уголке глаза. Такие маленькие детали придают лицу индивидуальности.
Трендовый макияж на осень 2025 / Фото Pinterest
Какая форма бровей модная в 2025 году?
- В этом году актуальными являются брови средней ширины с тонким изгибом, которые подходят к любой форме лица и не требуют особого ухода.
- Эта форма бровей создает эффект подтянутости лица. Специалисты не рекомендуют делать брови слишком широкими, поскольку это утяжелит черты лица.
