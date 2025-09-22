Для создания красивого образа одного наряда недостаточно, поэтому все должно работать в комплексе: вещи, маникюр, правильно подобранный аромат и, конечно, макияж. Специалисты уже рассказали, какой именно мейк будет актуальным в этом сезоне.

Есть некоторые женщины, которые используют из года в год одинаковый макияж – коричневые тени, черная подводка на глазах и коричневая помада, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France. Впрочем, если захочется какого-то разнообразия, то можно обратить внимание на несколько интересных мейков, которые непременно захочется повторить.

Какой макияж будет в моде этой осенью?

Toasty Makeup

В тиктоке уже всю популярность захватил Toasty Makeup. В этом мейке карамельные оттенки в теплых тонах подсвечивают лицо. В результате получается сияющий эффект, что продлевает летний загар даже осенью.



Трендовый макияж на осень 2025 / Фото Pinterest

Обесцвеченные брови

Такое бьюти увлечение подойдет не всем, потому что "отсутствие" бровей меняет вид лица. Полностью выбеленные брови придают оригинальный и экспериментальный вид.

Гранжевый макияж

В мир красоты триумфально возвращается гранжевый макияж. Нужно нанести легкий топ, сделать smoky-eyes и затемнить губы для брутальности.

Коричневая тушь

Шоколадная тушь способна подчеркнуть взгляд ничем не хуже, чем черная. Она добавляет тепла осенним аутфитам и не утяжеляет черты лица. Такая тушь является универсальной, потому что уместна для дневного минимализма или драматического вечернего образа.

Нарисованные родинки

Веснушки уже отходят на второй план, а тем временем главным акцентом становятся родинки. Рисуют их на щеке, возле губ или в уголке глаза. Такие маленькие детали придают лицу индивидуальности.



Трендовый макияж на осень 2025 / Фото Pinterest

Какая форма бровей модная в 2025 году?