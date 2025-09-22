Спробуйте його терміново: осінній макіяж, який розриває всі тренди
- Toasty Makeup з карамельними відтінками підсвічує обличчя, створюючи сяючий ефект.
- Гранжевий макіяж повертається з smoky-eyes та затемненими губами для брутального вигляду.
Для створення красивого образу одного вбрання недостатньо, тому все має працювати в комплексі – речі, манікюр, правильно підібраний аромат та, звісно, макіяж. Фахівці вже розповіли, який саме мейк буде актуальним цього сезону.
Є деякі жінки, які використовують з року в рік однаковий макіяж – коричневі тіні, чорна підводка на очах та коричнева помада, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Втім, якщо захочеться якогось різноманіття, то можна звернути увагу на кілька цікавих мейків, які неодмінно захочеться повторити.
Читайте також Як підтримувати брови ідеальними й не бігати в салон щотижня: дієві поради
Який макіяж буде в моді цієї осені?
Toasty Makeup
У тіктоці вже всю популярність захопив Toasty Makeup. У цьому мейку карамельні відтінки в теплих тонах підсвічують обличчя. У результаті виходить сяючий ефект, що продовжує літню засмагу навіть восени.
Трендовий макіяж на осінь 2025 / Фото Pinterest
Знебарвлені брови
Таке б’юті захоплення підійде не всім, бо «відсутність» брів змінює вигляд обличчя. Повністю вибілені брови надають оригінального та експериментального вигляду.
Гранжевий макіяж
У світ краси тріумфально повертається гранжевий макіяж. Потрібно нанести легкий топ, зробити smoky-eyes й затемнити губи задля брутальності.
Коричнева туш
Шоколадна туш здатна підкреслити погляд нічим не гірше, ніж чорна. Вона додає тепла осіннім аутфітам та не обтяжує риси обличчя. Така туш є універсальною, бо доречна для денного мінімалізму чи драматичного вечірнього образу.
Намальовані родимки
Веснянки вже відходять на другий план, а тим часом головним акцентом стають родимки. Малюють їх на щоці, біля губ чи в кутику ока. Такі маленькі деталі надають обличчю індивідуальності.
Трендовий макіяж на осінь 2025 / Фото Pinterest
Яка форма брів модна у 2025 році?
- Цього року актуальними є брови середньої ширини з тонким вигином, які підходять до будь-якої форми обличчя і не потребують особливого догляду.
- Ця форма брів створює ефект підтягнутості обличчя. Фахівці не рекомендують робити брови занадто широкими, оскільки це обтяжить риси обличчя.
Часті питання
Який макіяж найпопулярніший у TikTok на цю осінь?
Найпопулярніший макіяж у TikTok на цю осінь — це 'Toasty Makeup', який включає карамельні відтінки в теплих тонах, що підсвічують обличчя та створюють сяючий ефект.
Що таке знебарвлені брови і для кого вони підходять?
Знебарвлені брови — це тренд, де брови вибілені настільки, що вони майже зникають. Цей стиль підходить не всім, оскільки 'відсутність' брів змінює вигляд обличчя, надаючи йому оригінального та експериментального вигляду.
Які ще тренди макіяжу актуальні цієї осені?
Серед актуальних трендів цієї осені — гранжевий макіяж із smoky-eyes, шоколадна туш, яка додає тепла осіннім аутфітам, та намальовані родимки, що надають обличчю індивідуальності.