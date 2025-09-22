Для створення красивого образу одного вбрання недостатньо, тому все має працювати в комплексі – речі, манікюр, правильно підібраний аромат та, звісно, макіяж. Фахівці вже розповіли, який саме мейк буде актуальним цього сезону.

Є деякі жінки, які використовують з року в рік однаковий макіяж – коричневі тіні, чорна підводка на очах та коричнева помада, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Втім, якщо захочеться якогось різноманіття, то можна звернути увагу на кілька цікавих мейків, які неодмінно захочеться повторити.

Який макіяж буде в моді цієї осені?

Toasty Makeup

У тіктоці вже всю популярність захопив Toasty Makeup. У цьому мейку карамельні відтінки в теплих тонах підсвічують обличчя. У результаті виходить сяючий ефект, що продовжує літню засмагу навіть восени.



Трендовий макіяж на осінь 2025 / Фото Pinterest

Знебарвлені брови

Таке б’юті захоплення підійде не всім, бо «відсутність» брів змінює вигляд обличчя. Повністю вибілені брови надають оригінального та експериментального вигляду.

Гранжевий макіяж

У світ краси тріумфально повертається гранжевий макіяж. Потрібно нанести легкий топ, зробити smoky-eyes й затемнити губи задля брутальності.

Коричнева туш

Шоколадна туш здатна підкреслити погляд нічим не гірше, ніж чорна. Вона додає тепла осіннім аутфітам та не обтяжує риси обличчя. Така туш є універсальною, бо доречна для денного мінімалізму чи драматичного вечірнього образу.

Намальовані родимки

Веснянки вже відходять на другий план, а тим часом головним акцентом стають родимки. Малюють їх на щоці, біля губ чи в кутику ока. Такі маленькі деталі надають обличчю індивідуальності.



Трендовий макіяж на осінь 2025 / Фото Pinterest

Яка форма брів модна у 2025 році?