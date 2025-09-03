Для тех, кто любит короткие ногти, предлагаем интересные дизайны, которые обретут популярность этой осенью. Женщины, которые любят максимально натуральные и короткие ногти могут обратить внимание на красивый практичный дизайн.

Длина не ограничивает пространство для экспериментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В моде будут классические оттенки шоколада и вина и интересные кофейные ноты – мокко и каштана. Также актуальными будут ногти в стиле ассорти с различными дизайнами. Стилисты рассказали о беспроигрышных вариантах, на которые советуем вам обратить внимание.

Какие дизайны ногтей будут в моде осенью?

Черепаховый панцирь

Для воссоздания эффекта черепахового панциря, мастера нужны тонкие кисточки и ювелирная точность. Дизайн имеет достаточно красивый и красивый вид.

Золотые ногти

Идеальным выбором на осень станет золотистый лак с кофейным подтоном. Он не является сильно желтым, но имеет теплый и глубокий оттенок для осенней поры.

Каштановые ногти

Такой цвет напоминает осенние листья. Оттенок подойдет всем, кто любит простоту и нейтральность, которую легко воспроизвести дома.

Маникюр ассорти

В таком маникюре каждый палец имеет свой дизайн. Этот стиль пришел к нам из японских и корейских гелевых школ.

Винно-красные ногти

Эта классика никогда не выходит из моды. Маникюр подойдет для тех, кто любит красный цвет и считает его базовым. Темный винный лак подойдет осенью для офиса или вечеринки.

Зеленый сосновый

Оттенок напоминает хвойные деревья, поэтому подходит в осеннюю пору, потому что имеет темный и насыщенный тон.

Какой еще маникюр будет модным осенью?