Длина не ограничивает пространство для экспериментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В моде будут классические оттенки шоколада и вина и интересные кофейные ноты – мокко и каштана. Также актуальными будут ногти в стиле ассорти с различными дизайнами. Стилисты рассказали о беспроигрышных вариантах, на которые советуем вам обратить внимание.
Какие дизайны ногтей будут в моде осенью?
Черепаховый панцирь
Для воссоздания эффекта черепахового панциря, мастера нужны тонкие кисточки и ювелирная точность. Дизайн имеет достаточно красивый и красивый вид.
Золотые ногти
Идеальным выбором на осень станет золотистый лак с кофейным подтоном. Он не является сильно желтым, но имеет теплый и глубокий оттенок для осенней поры.
Каштановые ногти
Такой цвет напоминает осенние листья. Оттенок подойдет всем, кто любит простоту и нейтральность, которую легко воспроизвести дома.
Маникюр ассорти
В таком маникюре каждый палец имеет свой дизайн. Этот стиль пришел к нам из японских и корейских гелевых школ.
Винно-красные ногти
Эта классика никогда не выходит из моды. Маникюр подойдет для тех, кто любит красный цвет и считает его базовым. Темный винный лак подойдет осенью для офиса или вечеринки.
Зеленый сосновый
Оттенок напоминает хвойные деревья, поэтому подходит в осеннюю пору, потому что имеет темный и насыщенный тон.
Какой еще маникюр будет модным осенью?
- Этой осенью модным будет маникюр в полоски, цветочный, ковбойский и в гороховый принт. Цвета будут варьироваться от глубоких оттенков до пастельных, с акцентом на сезонные и вдохновляющие стили.
- Осенью в трендовые оттенки войдет терракотовый, охра, бордовый, кофе, шоколад и золото. Вневременная привлекательность элегантности в цвете остается неизменным выбором для многих.