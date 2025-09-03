Довжина не обмежує простір для експериментів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У моді будуть класичні відтінки шоколаду й вина та цікаві кавові ноти – мокко й каштану. Також актуальними будуть нігті в стилі асорті з різними дизайнами. Стилісти розповіли про безпрограшні варіанти, на які радимо вам звернути увагу.

Які дизайни нігтів будуть в моді восени?

Черепаховий панцир

Для відтворення ефекту черепахового панцира, майстрині потрібні тонкі пензлики та ювелірна точність. Дизайн має досить красивий та гарний вигляд.

Золоті нігті

Ідеальним вибором на осінь стане золотистий лак з кавовим підтоном. Він не є сильно жовтим, але має теплий та глибокий відтінок для осінньої пори.

Каштанові нігті

Такий колір нагадує осіннє листя. Відтінок підійде всім, хто любить простоту й нейтральність, яку легко відтворити вдома.

Манікюр асорті

У такому манікюрі кожен палець має свій дизайн. Цей стиль прийшов до нас з японських та корейських гелевих шкіл.

Винно-червоні нігті

Ця класика ніколи не виходить з моди. Манікюр підійде для тих, хто любить червоний колір та вважає його базовим. Темний винний лак підійде восени для офісу чи вечірки.

Зелений сосновий

Відтінок нагадує хвойні дерева, тому пасує в осінню пору, бо має темний та насичений тон.

Який ще манікюр буде модним восени?