Лучший маникюр на лето: идеи стильного нейл-дизайна с фруктовыми мотивами

Летом хочется добавить в маникюр яркости. Сделать это довольно легко. Особенно, если использовать трендовый нынче фруктовый принт.

Не стоит считать, что фруктовый принт однообразен. На самом деле вариаций такого типа рисунка довольно много, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Варианты стильного маникюра с фруктовым принтом

Привлекательная полоска

Сочетайте фруктовые рисунки с другим принтом. К примеру, стильной полоской.

Лайфхак! Чтобы сделать этот дизайн более интересным, можно добавить немного геля для создания объема.

Фруктовый френч

Забудьте о классическом френче. Создайте оригинальную композицию с помощью фруктового орнамента.

Чтобы этот дизайн выглядел еще более оригинально, попробуйте сочетание нескольких оттенков. Не бойтесь соединять даже контрастные цвета.

Минималистичные рисунки минималистичные рисунки

Необязательно создавать рисунки на весь ноготь. Будет хорошо смотреться и композиция из небольших элементов.

Объемный дизайн

Фрукты можно "оживить" с помощью геля. Для этого необходимо на рисунке сделать объемные элементы.

Такой дизайн можно выполнить и гораздо более легким способом. Для этого стоит лишь использовать готовые фигурки фруктов для украшения ногтей.