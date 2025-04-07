Маникюр настоящей герцогини: какое покрытие на ногтях у Меган Маркл
- Меган Маркл выбирает сдержанные ногти небольшой длины.
- Форма ногтей Меган напоминает скругленный квадрат.
Считается, что представители королевской семьи обязаны придерживаться строгого дресс-кода. Меган Маркл, несмотря на свой незаурядный нрав, не стала ломать представление о том, как должны выглядеть ногти герцогини.
Меган предпочитает сдержанные ногти небольшой длины. Цвет ее покрытия довольно нейтральный, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Какой маникюр у Меган Маркл
Недавно Маркл запустила собственное шоу, которое получило название "С любовью, Меган". Благодаря этой передаче, зрители смогли детально рассмотреть детали образа герцогини. В частности и ее маникюр.
Сейчас на ногтях Маркл – розово-белое покрытие. Такого эффекта удалось достичь через наслоение лаков таких оттенков:
- CND Satin Slippers;
- CND Romantique.
Форма ногтей, которую выбирает Меган, напоминает скругленный квадрат. Поклонницы более естественного вида ногтей могут выбрать для себя – округлый миндаль.
Как сделать такой маникюр как у Меган:
- сначала необходимо тонким слоем нанести Satin Slippers;
- далее нужно нанести тонкий слой оттенка Romantique;
- ну и в самом конце – глянцевое финишное покрытие.