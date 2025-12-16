Черепаховый маникюр или нуар-френч: какой дизайн ногтей выглядит фантастически
- Для праздничных образов рекомендуются маникюр в горошек в теплых оттенках, акварельный хром, нуар-френч и глянцевый черепаховый оттенок.
- Зимой стоит избегать ярких фруктовых оттенков, сосредоточившись на глубоких насыщенных цветах, таких как бордовая глазурь или насыщенный красный.
Готовясь к Новому году, надо все продумать до мелочей –от выбора наряда до маникюра. Для тех, кто хочет отойти от стандартных узоров, рекомендуем обратить внимание на теплые зимние цвета и интересные дизайны.
К новогодней ночи можно подобрать классический вариант – насыщенный красный оттенок или ногти с блестками, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. А еще можно попробовать современные тренды – горошек, хромированное сияние или черепаховый узор.
Как выглядит лучший маникюр на зиму?
Горошек в теплых оттенках
Для праздничных образов маникюр в горошек – интересный вариант. Попробуйте выбирать теплые коричневые, бордовые или зеленые оттенки с контрастными белыми пятнышками. Этот дизайн легко повторить дома или заказать в салоне.
Акварельный хром
Такой маникюр идеально подойдет для зимних праздников. Ногти получают оттенок драгоценных камней, рассеянного омбре и прозрачного хромированного слоя. Идеально подойдет для тех, кто хочет выделиться.
Нуар-френч
Французский маникюр не обязательно должен быть классическим. Вместо белого кончика можно создать черный глянцевый цвет. Френч хорошо смотрится на длинных или коротких ногтях.
Глянцевый черепаховый оттенок
Теплые оттенки янтарного, коричневого и черного создают праздничный дизайн. Завершающий глянцевый слой добавляет сияния. Такой вариант подойдет для зимних вечеринок и новогодних праздников.
Бордовая глазурь
Насыщенный бордовый или оттенок темной вишни – это универсальный цвет для праздников. Подходит для длинных или современных форм, а также аккуратно подстриженных классических ногтей.
Блестки, хром и магнитные гелевые кончики придадут маникюру праздничного настроения. Зимой стоит избегать ярких фруктовых оттенков, а лучше фокусироваться на глубоких и насыщенных зимних тонах.
Также популярные варианты маникюра на Новый год включают блестки, бархатный эффект, "пряничное латте", ярко-красный и бежевые ногти, пишет In Journal. Трендовыми цветами являются глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный.
Какой еще маникюр в моде?
В тренде на Новый год 2026 – маникюр с бархатным стеклянным дизайном, созданный металлическим гель-лаком в технике "кошачий глаз".
Тренды рождественского маникюра включают насыщенный бургунди включают насыщенный бургунди, перламутровое сияние, эффект "кошачьего глаза", минималистичную ленту и маникюр-адвент.
Частые вопросы
Какие цвета маникюра рекомендуется выбрать для новогодней ночи?
Для новогодней ночи можно выбрать классический насыщенный красный оттенок или ногти с блестками. Также можно попробовать современные тренды, такие как горошек, хромированное сияние или черепаховый узор.
Какие современные тренды маникюра актуальны для зимних праздников?
К современным трендам маникюра для зимних праздников относятся акварельный хром, нуар-френч, глянцевый черепаховый оттенок и бордовая глазурь. Эти дизайны помогут выделиться и создать праздничное настроение.
Какие советы можно дать по выбору маникюра для зимних вечеринок?
Для зимних вечеринок стоит выбирать маникюр с теплыми оттенками янтарного, коричневого и черного цветов. Глянцевый слой придаст ногтям сияния. Также рекомендуется избегать ярких фруктовых оттенков и фокусироваться на глубоких зимних тонах.