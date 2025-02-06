Вы можете сделать подарок своими руками, который поразит вашего любимого, буквально за несколько минут, пишет 24 Канал со ссылкой на AfinkaDIY.
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Как оригинально поздравить любимого с Днем святого Валентина
Ему обязательно понравятся оригинальные парные чехлы. Для этого нужно взять:
- 2 прозрачных чехла на телефон для вас и вашего любимого;
- черный плотный картон;
- иглу;
- широкую красную нить.
Что подарить мужчине на 14 февраля / Фото Pexels
Как изготовить такие чехлы:
- Обведите чехлы на картоне.
- Вырежьте зону, где находится камера. Должна получиться заготовка, которая полностью повторяет заднюю часть вашего телефона.
- Кладем две заготовки рядом и рисуем сердечко (чтобы две разные половинки были на чехлах). Дабы было аккуратнее, можно предварительно вырезать шаблон и обвести его.
- По контуру сердечка делаем иглой дырки на одинаковом расстоянии.
- Нитью "вышиваем" рисунок, засовывая ее в дырки, которые сделали ранее.
- Закрепляем нить и вставляем нашу заготовку в чехол.
Готово!
Напомним! Ранее мы рассказывали, какие духи стоит выбрать для мужчины на День Валентина.