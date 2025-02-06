Вы можете сделать подарок своими руками, который поразит вашего любимого, буквально за несколько минут, пишет 24 Канал со ссылкой на AfinkaDIY.

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Как оригинально поздравить любимого с Днем святого Валентина

Ему обязательно понравятся оригинальные парные чехлы. Для этого нужно взять:

2 прозрачных чехла на телефон для вас и вашего любимого;

черный плотный картон;

иглу;

широкую красную нить.



Что подарить мужчине на 14 февраля / Фото Pexels

Как изготовить такие чехлы:

Обведите чехлы на картоне. Вырежьте зону, где находится камера. Должна получиться заготовка, которая полностью повторяет заднюю часть вашего телефона. Кладем две заготовки рядом и рисуем сердечко (чтобы две разные половинки были на чехлах). Дабы было аккуратнее, можно предварительно вырезать шаблон и обвести его. По контуру сердечка делаем иглой дырки на одинаковом расстоянии. Нитью "вышиваем" рисунок, засовывая ее в дырки, которые сделали ранее. Закрепляем нить и вставляем нашу заготовку в чехол.

Готово!

Напомним! Ранее мы рассказывали, какие духи стоит выбрать для мужчины на День Валентина.